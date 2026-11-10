Sala, Boeri, Catella e Tancredi: tutti archiviati. L’inchiesta sull’urbanistica fa s-boom

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Scandiamolo a voce alta: chiesta l’archiviazione per Beppe Sala, Stefano Boeri e Manfredi Catella. Chiesta l’archiviazione per Giancarlo Tancredi, ex assessore. E’ la procura che ha chiesto l’archiviazione per tutti. Ve la ricordate quella estate? Io me la ricordo bene. I giornali erano pieni di quella cazzata che è stata ribattezzata “il sacco di Milano”. In effetti sarebbe dovuto essere “il pacco di Milano”, ma con riferimento a un’inchiesta che non sarebbe mai dovuta nascere.

Ma è così: fuochi d’artificio ma poi la condanna non arriva. Anzi, manco il processo arriva. E’ la procura stessa che chiede di archiviare. Scusate: abbiamo indagato. Fa niente che c’è chi si è fatto gli arresti, come Tancredi ma anche come Alessandro Scandurra e Giuseppe Marinoni. Fa niente che c’è chi si è visto tirar giù dall’aereo insieme al figlio, come Manfredi Catella, davanti a tutti. La vergogna delle persone perbene non si contabilizza mai, tra i danni del dolore. Fa niente che intanto un intero settore, quello dell’urbanistica, sia stato letteralmente terremotato, reso inerte come un rifiuto tossico quando è viceversa la più alta espressione politica dell’azione amministrativa.

E fa niente pure che la Procura – che come ho scritto qualche tempo fa – deve tornare a scegliere di vincere e non di perdere, abbia appunto scelto di perdere una volta di più. Come? In effetti è semplice: si perseguono i reati. Non le scelte politiche. Si cerca il dolo, non l’errore. Si cerca insomma di guardare la realtà tenendo bene a mente che il male è negli occhi di chi guarda, prima di tutto. E chi viene guardato, a volte, di questo non ha nessuna colpa.

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