Urbanistica Milano, dietrofront della Procura: chiesta l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella

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La Procura di Milano ha chiesto di archiviare le accuse nei confronti di sei protagonisti della maxi inchiesta sull’urbanistica cittadina. Tra loro figurano il sindaco Giuseppe Sala, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri e Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima. La richiesta di archiviazione è stata avanzata anche per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente ex presidente ed ex componente della Commissione Paesaggio di Palazzo Marino. Un passaggio rilevante per l’indagine che nell’estate del 2025 aveva investito il mondo dell’urbanistica milanese, coinvolgendo amministratori pubblici, professionisti e operatori immobiliari.

Il procuratore: “Non esiste prova di corruzione”

Nella nota rilasciata dal procuratore Marcello Viola si legge che è stata esclusa la sussistenza di alcun reato perchè si è “ritenuto che gli elementi raccolti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Ossia, per la procura manca una prova che testimoni corruzione nella gestione urbanistica. “La sussistenza di situazioni di conflitti di interessi, – prosegue infatti il comunicato – di omissioni degli obblighi di astensione, di relazioni professionali ed economiche tra componenti della Commissione e operatori interessati a interventi edilizi, la criticità nelle procedure urbanistiche esaminate sono elementi che, pur evidenziando significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto per sostenere l’accusa in giudizio, l’esistenza di un collegamento (…) tra le utilità corrisposte e l’esercizio della funzione pubblica“. Oltre dalle accuse di corruzione, il sindaco Sala è stato prosciolto anche dalla contestazione di induzione indebita, sempre perchè è assente “una provvista probatoria idonea a sostenere l’accusa in giudizio”.

Sala: “Consapevole di aver fatto il mio dovere”

Intervistato dopo l’annuncio dell’archiviazione, il sindaco Sala ha dichiarato che: “È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere. Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo“.

Anche l’avvocato di Scandurra, Giacomo Lunghini, ha sottolineato quanto questa indagine abbia influenzato negativamente la vita del suo assistito. “Sollecitavo questa richiesta da mesi – ha dichiarato e sono dispiaciuto che l’architetto Scandurra, dopo l’arresto, abbia anche passato un anno indagato per corruzione, nonostante il Riesame e la Cassazione avessero raso al suolo i presupposti fattuali e giuridici immaginati dalla Procura a sostegno dell’indagine”.

Dal progetto del Pirellino agli arresti dell’estate 2025

Tra gli interventi urbanistici esaminati dagli inquirenti figurava anche il progetto del Pirellino, una delle operazioni immobiliari al centro dell’attività investigativa. Le contestazioni formulate nell’ambito del procedimento riguardavano, a vario titolo, ipotesi di corruzione, induzione indebita e falso. Nel corso dell’estate 2025 l’inchiesta aveva portato all’esecuzione di alcuni provvedimenti restrittivi, successivamente annullati dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione.

La parola passa al giudice per le indagini preliminari

Come riferisce l’Ansa, gli uffici giudiziari milanesi hanno ora proposto l’archiviazione delle posizioni dei sei indagati. La richiesta dovrà essere valutata dal giudice per le indagini preliminari, al quale spetta la decisione sulla chiusura del procedimento per le persone interessate. Il nuovo sviluppo interviene a oltre un anno dall’esplosione della vicenda giudiziaria, che aveva avuto importanti ripercussioni sul dibattito relativo alle trasformazioni urbanistiche di Milano e sull’attività dell’amministrazione comunale.

Le proteste del Comitato Famiglie Sospese: “Basta alibi”

La richiesta di archiviazione di una parte dell’inchiesta sull’urbanistica milanese riaccende le proteste del Comitato Famiglie Sospese. Il portavoce Filippo Maria Borsellino ha infatti denunciato le conseguenze di due anni di cantieri bloccati, tra famiglie in difficoltà, imprese ferme e un mercato immobiliare sempre meno accessibile. Nel mirino soprattutto l’amministrazione comunale: “Nell’ultimo anno la politica ha indicato nell’inchiesta la causa dello stallo. Ora è la Procura stessa a ridimensionare una parte di quel quadro. Qual è l’alibi dell’amministrazione, adesso? Nessuno“. Borsellino ricorda inoltre che sono trascorsi oltre 300 giorni dagli impegni assunti dal sindaco Giuseppe Sala nei confronti del Comitato e chiede al Comune di intervenire senza attendere il Parlamento. Ai partiti, invece, rivolge un appello per una norma chiarificatrice bipartisan che garantisca regole urbanistiche certe: “Non una sanatoria, non un salvacondotto: chiarezza, perché nessuna famiglia debba più vivere quello che stiamo vivendo noi da due anni”.

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