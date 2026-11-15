Terremoto in Forza Italia Milano, Benassati: “Rimosso senza preavviso, da Rossello neppure una telefonata”

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Benassati, lei è stato rimosso dall’incarico di Portavoce di Forza Italia Milano. Come sono andate le cose?

Ho appreso della mia sostituzione giovedì sera, durante una riunione in videoconferenza, senza alcuna comunicazione preventiva da parte della coordinatrice Cristina Rossello. Neppure una telefonata. Una modalità che mi ha profondamente amareggiato, soprattutto sul piano umano. Non contesto la legittimità degli avvicendamenti, che fanno parte della vita di un partito, ma il metodo utilizzato. Dopo tanti anni di militanza, credo che un confronto personale fosse il minimo. Il rispetto delle persone e del loro impegno dovrebbe essere alla base di qualsiasi comunità politica.

Quali motivazioni le sono state fornite?

Mi è stato riferito che il mio incarico sarebbe incompatibile con quello di portavoce regionale, affidatomi a settembre dal coordinatore Alessandro Sorte, che ringrazio per la fiducia. Tuttavia, chi mi sostituisce ricopre già un ruolo nel coordinamento lombardo, come responsabile del Dipartimento Sicurezza. È una contraddizione palese, sulla quale ritengo legittimo chiedere un chiarimento. La mia osservazione riguarda esclusivamente le modalità con cui è stata gestita questa decisione a livello cittadino. Non è una questione di incarichi, ma di trasparenza e coerenza.

Lei rivendica anche una lunga storia all’interno del partito.

Milito in Forza Italia dal 2006, quando avevo sedici anni. Nel 2011 sono stato il più giovane candidato del Pdl nella Zona 1 e nel 2016 sono stato eletto consigliere municipale. Successivamente, anche su indicazione del presidente Berlusconi, mi sono candidato alla presidenza del Municipio 1, ottenendo oltre 12mila voti. In quell’occasione Forza Italia ha raggiunto l’11,14%, ben oltre il risultato cittadino. Oggi sono capogruppo azzurro e coordinatore dell’opposizione. Ho sempre messo a disposizione del partito il mio impegno politico e le competenze professionali, maturate in oltre dieci anni nel Gruppo Mediaset. È un percorso che testimonia un’appartenenza profonda, indipendente dagli incarichi ricoperti.

Le sue critiche sembrano riguardare anche la gestione politica di Forza Italia a Milano.

Credo che il coordinamento cittadino possa fare di più per valorizzare le tante energie presenti nel partito. Nell’ultimo anno avrei voluto vedere maggiori iniziative pubbliche, più occasioni di confronto con gli amministratori e una presenza ancora più capillare nei quartieri. Le riunioni in videoconferenza sono utili, ma non possono sostituire il rapporto diretto con militanti e cittadini. Non si tratta di mettere in discussione il partito o la sua classe dirigente, ma di offrire un contributo costruttivo. Forza Italia, grazie anche al lavoro dei suoi vertici nazionali e regionali, sta dimostrando di avere una prospettiva politica importante. Milano deve essere pienamente protagonista di questo percorso.

In vista delle prossime elezioni comunali, che cosa auspica?

Che Forza Italia ritrovi a Milano uno spirito autenticamente inclusivo, capace di coinvolgere tutte le sue componenti. Abbiamo davanti una sfida decisiva per il futuro della città e dobbiamo presentarci agli elettori come una forza credibile, coesa e radicata. Le condizioni per ottenere un risultato importante ci sono: mi auguro che anche il Coordinamento cittadino sappia valorizzare questo patrimonio, attraverso il dialogo e la partecipazione. Chiedo un chiarimento sulle ragioni della mia rimozione, ma non intendo alimentare divisioni. La mia lealtà a Forza Italia resta assoluta. Continuerò a lavorare con lo stesso entusiasmo, nel solco degli insegnamenti del presidente Berlusconi, che ha sempre saputo unire e valorizzare le persone.

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