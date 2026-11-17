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L’aggressione a un rabbino avvenuta lo scorso 16 settembre in piazzale Bande Nere, a Milano, continua a suscitare divisioni all’interno del mondo ebraico cittadino. Al centro del confronto, questa volta, non ci sono soltanto le responsabilità dei tre giovani coinvolti, ma soprattutto le conseguenze giudiziarie dell’episodio e l’opportunità di ricorrere alla giustizia riparativa. Dopo l’appello di 34 personalità, che hanno invitato il religioso a prendere parte a un percorso di responsabilizzazione degli aggressori, e la netta contrarietà espressa dal presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, oggi, martedì 17 novembre, interviene anche Emanuele Fiano, esponente del Pd e presidente dell’associazione Sinistra per Israele. La sua posizione è chiara: condannare l’antisemitismo senza rinunciare a strumenti educativi, evitando che l’espulsione diventi l’unica risposta.

Fiano: “Mandare al Cpr un ragazzo nato in Italia non serve a combattere l’antisemitismo”

“Sbattere fuori dall’Italia un ragazzo nato qui, senza spiegargli nulla, non porta risultati utili alla causa, farà più danni che altro”. È questo il punto centrale dell’intervento di Emanuele Fiano, che invita a interrogarsi sull’efficacia delle misure adottate nei confronti dei giovani coinvolti nell’aggressione. L’esponente democratico non minimizza la gravità dell’episodio, ma ritiene che alla base del comportamento dei ragazzi possa esserci anche una profonda ignoranza della storia e dell’identità ebraica. “Sono pronto a scommettere che i ragazzi che hanno commesso quel crimine — anche se non hanno picchiato selvaggiamente il rabbino, l’hanno offeso e deriso in pubblico, spintonandolo — non sanno chi sono gli ebrei, non sanno chi sia un rabbino, né perché sia vestito così”. Per Fiano, la risposta dovrebbe quindi prevedere anche un percorso formativo obbligatorio, capace di affrontare le radici culturali del pregiudizio.

“A questi adolescenti cresciuti in Italia, in famiglie marocchine ed egiziane, più delle misure punitive, servirebbe essere obbligati a seguire un corso di tre mesi con lezioni su che cosa rappresenta la Stella di Davide, quanti sono gli ebrei in Italia, cenni di storia dei buoni rapporti che c’erano in alcuni luoghi fra l’Islam e gli ebrei”. Un percorso che, secondo Fiano, dovrebbe comprendere anche l’approfondimento dei concetti di sionismo, semitismo ed ebraismo. “Avremmo sicuramente un migliore risultato rispetto a quello che si ottiene mandando un ragazzino al Cpr di via Corelli per l’espulsione. Fra i ragazzi di seconda e terza generazione sicuramente serpeggia l’antisemitismo, ma non basta dire ‘espelliamoli'”.

L’aggressione di settembre e la condanna a otto mesi

La vicenda risale al 16 settembre, quando un rabbino era stato preso di mira da tre giovani di origine nordafricana nei pressi di una fermata dell’autobus in piazzale Bande Nere. Secondo la ricostruzione dei fatti, al religioso era stato sottratto il cappello per scherno. Quando il rabbino aveva iniziato a seguire e filmare il gruppo, uno dei ragazzi gli aveva sferrato un calcio all’altezza dell’inguine. Due dei giovani coinvolti sono stati successivamente espulsi dall’Italia con provvedimenti amministrativi del ministero dell’Interno. Il terzo, un 21enne nato e cresciuto in Italia e difeso dall’avvocato Gabriele Roveda, è stato condannato giovedì 12 novembre dal Tribunale di Milano.

La giudice Sofia Fioretta ha inflitto otto mesi di reclusione in primo grado per violenza per motivi religiosi, applicando la riduzione prevista dal rito abbreviato e riconoscendo un’ulteriore attenuante legata all’impegno dell’imputato in un percorso di giustizia riparativa.

L’appello dei 34 firmatari: “La giustizia riparativa è in sintonia con la cultura ebraica”

Proprio la possibilità di intraprendere un percorso di giustizia riparativa ha alimentato il confronto esploso ieri, lunedì 16 novembre. Un gruppo di 34 personalità, tra cui la scrittrice Helena Janeczek, il giornalista Gad Lerner, il critico d’arte Stefano Levi Della Torre, il divulgatore Gadi Schoenheit, gli scienziati Bice Fubini e Giacomo Ortona e il giornalista Matteo Pucciarelli, ha sottoscritto una lettera rivolta al rabbino aggredito. I firmatari esprimono piena solidarietà al religioso per la violenza subita, invitandolo però a valutare la possibilità di partecipare attivamente a un percorso che aiuti i responsabili a comprendere la gravità delle proprie azioni. Nella lettera si richiama anche il principio contenuto nella Torah secondo cui “avrete la stessa legge”, presentando la giustizia riparativa come un metodo coerente con i valori della cultura ebraica.

Al centro dell’appello c’è inoltre la preoccupazione per le conseguenze dei provvedimenti di espulsione nei confronti di giovani cresciuti in Italia e privi, secondo i firmatari, di legami significativi con i Paesi verso i quali sono stati rimpatriati. La perdita del permesso di soggiorno e l’interruzione dei percorsi familiari, scolastici e universitari rischierebbero, secondo i sottoscrittori, di produrre conseguenze sproporzionate rispetto ai fatti contestati.

Meghnagi contro l’appello: “Non è un episodio isolato, gli ebrei vengono perseguitati anche sotto casa”

Di segno opposto la posizione del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, che ha definito il ricorso alla giustizia riparativa in questa vicenda una “scorciatoia non ammissibile”. Per Meghnagi, l’aggressione di piazzale Bande Nere non può essere considerata un episodio circoscritto, ma deve essere letta nel contesto di una crescente ostilità nei confronti delle persone riconoscibili come ebree. “Il rischio è evidente: la violenza si fa sempre più forte, pervasiva, minacciosa e le persone vengono pedinate, inseguite e insultate fin sotto casa”, ha denunciato il presidente, richiamando una serie di episodi che coinvolgerebbero rabbini, donne, bambini e anziani, non sempre portati all’attenzione dell’opinione pubblica. Meghnagi ha inoltre contestato la rappresentatività di quanti hanno sottoscritto l’appello.

“Rispettiamo la libertà di opinione di tutti. Tuttavia, non possiamo non notare che chi sottoscrive questi appelli, nella maggior parte dei casi, non è iscritto alla Comunità ebraica e non vive la vita comunitaria. È facile prendere posizione da fuori, più difficile è assumerne le responsabilità da dentro”. Il presidente ha comunque ribadito il rispetto per il lavoro degli investigatori e della magistratura.

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