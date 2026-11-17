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Prima il calcio a un rabbino, poi le lacrime davanti alla prospettiva del rimpatrio. Il copione è quello che ormai conosciamo fin troppo bene: si commette una violenza, si finisce nei guai con la giustizia e – quando arrivano le conseguenze – ecco partire la mobilitazione per chiedere comprensione, indulgenza e magari un’altra possibilità. Il caso di Ilyes Zahani, il giovane di origine tunisina condannato a otto mesi con pena sospesa per l’aggressione a un rabbino a Milano, è diventato l’ennesimo terreno di battaglia per chi considera l’espulsione una punizione eccessiva.

Andiamo per gradi. Il 16 settembre, in piazzale Bande Nere, a Milano, Zahani e altri due ragazzi prendono di mira un rabbino alla fermata dell’autobus. Gli sottraggono il cappello, lo deridono, poi passano alle mani. Un calcio lo fa cadere in strada. I protagonisti hanno sempre negato qualsiasi movente antisemita, sostenendo che si trattasse di uno scherzo. Uno scherzo piuttosto singolare, evidentemente. “Il mio amico, per scherzare, gli ha tolto il cappello. Lui mi ha puntato il cellulare in faccia e io d’impulso gli ho dato un calcio”, ha raccontato lo stesso Zahani a Repubblica.

Adesso, però, il giovane si trova nel Cpr di Milano e rischia il rimpatrio in Tunisia, dove sono già stati trasferiti il fratello Battar, indagato per la stessa aggressione ma non condannato, e il terzo ragazzo, rimpatriato invece in Marocco. “Mentalmente distrutto”, si definisce Ilyes. E arrivano le scuse, la disponibilità a risarcire la vittima, la richiesta di un percorso di giustizia riparativa. Una trentina di personalità, tra cui Gad Lerner, si sono mobilitate per sostenere questa strada. Peccato che il rabbino aggredito abbia spiegato di non sapere nulla delle iniziative intraprese nei suoi confronti.

Il punto, tuttavia, è un altro. Chi vive in Italia senza averne la cittadinanza deve sapere che il rispetto delle leggi e della convivenza civile non è facoltativo. Non si tratta di pretendere uno standard di comportamento diverso in tribunale, dove le responsabilità devono essere accertate secondo le stesse regole per tutti. Si tratta di comprendere che determinati comportamenti possono avere conseguenze anche sul diritto a rimanere nel Paese. E non basta invocare lo scherzo per cancellare un’aggressione.

Zahani è nato in Italia, come suo fratello. Qui ha trascorso tutta la vita, qui lavorava e qui si trovano i suoi familiari. I suoi avvocati ritengono sproporzionato il provvedimento e hanno il pieno diritto di contestarlo. Ma sarebbe altrettanto sbagliato trasformare quei legami in un lasciapassare, dimenticando il comportamento che ha originato questa vicenda. Tanto più che – secondo quanto riportato dalla stampa – il giovane avrebbe alle spalle anche un precedente per rapina e diversi Daspo urbani.

Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi ha espresso una posizione netta: “La giustizia deve fare il suo corso”. E ha respinto l’idea di una scorciatoia attraverso la giustizia riparativa: “Riteniamo che questa scorciatoia non sia ammissibile. Anche perché il rischio è evidente: la violenza si fa sempre più forte”. Naturalmente le scuse possono anche essere sincere. Ma chiedere perdono non significa avere automaticamente diritto a vedere cancellate tutte le conseguenze delle proprie azioni. Non si può pretendere di prendere a calci una persona, magari minimizzare parlando di uno scherzo, e poi indignarsi perché lo Stato applica le proprie regole. Un’espulsione deve essere legittima, proporzionata e rispettosa delle garanzie previste dalla legge. Su questo non si discute. Ma nemmeno si può fare finta che un’aggressione sia una ragazzata senza conseguenze.

Le regole valgono per tutti. E chi non ha la cittadinanza italiana dovrebbe avere una ragione in più per non mettere a rischio il proprio diritto a restare. Non si sgarra, salvo poi pretendere che un piantino basti a sistemare tutto.

Massimo Balsamo, 17 novembre 2026

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