Pestano un rabbino e vengono mandati in Tunisia. E gli altri?

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C’è una storia che mi ha colpito molto. E’ una storia di irresponsabilità. O, a seconda di come la si voglia leggere, di responsabilità. C’è un rabbino che a metà settembre è per strada, tranquillo. Arrivano due ragazzi nati e cresciuti in Italia da genitori tunisini, dunque senza cittadinanza, e aggrediscono il rabbino. Lo riempiono di calci e pugni. Uno dei due viene immediatamente spedito in Tunisia per ordine del prefetto. L’altro invece viene condannato e messo in un Cpr, in attesa di essere rimandato anche lui nel suo paese d’origine. Il terzo fratello però, Mouthanna, non ci sta e a Repubblica dice che i suoi fratelli sono nati e cresciuti in Italia, che non parlano neppure l’arabo, che in Tunisia non hanno nessuno e non saprebbero che cosa fare. E dice, testuale: “Non puoi cacciare via una persona dal Paese in cui è nato”. Invocando, con queste parole, una sorta di ius soli che in Italia tuttavia non esiste. Si è italiani se si ha sangue italiano, o se viene concessa la cittadinanza. Fino ad allora, non si è italiani. Queste sono le regole.

Ora, al netto del destino di questi due ragazzi, la riflessione è più generale. Noi vorremmo dare la cittadinanza italiana a due persone che hanno pensato di aggredire un rabbino per strada? Oppure questo fatto è incompatibile con la volontà di essere italiani? La risposta mi pare scontata. Ne discendono però altre. Dunque intendiamo rispedire al Paese d’origine, in assenza di cittadinanza, tutti quelli che commettono reati? Se sì: come? Da un punto di vista di riflessione personale sono molto incline a pensare che chi commette atti di questo tipo, o che devasta Milano, o che ruba e spaccia, non debba essere accolto nel nostro Paese esattamente come un ospite – perché di questo si tratta: ospiti – che aspira a entrare nella mia famiglia ma che intanto mette a repentaglio la sicurezza della casa. Da un punto di vista politico però ogni azione ha una conseguenza: se vale per due fratelli che pestano un rabbino, deve valere anche per le centinaia di giovani che hanno distrutto Milano. Altrimenti un problema c’è, e bello grosso.

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