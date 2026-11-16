Revolut finisce sotto amministrazione giudiziaria a Milano: nel mirino i rapporti con soggetti legati a riciclaggio e criminalità mafiosa

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Un provvedimento di amministrazione giudiziaria nei confronti di Revolut, la banca digitale finita nel mirino della magistratura milanese per i suoi presunti rapporti con soggetti coinvolti in attività illecite, comprese quelle aggravate dal metodo mafioso. A disporre la misura è stata la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero Paolo Storari nell’ambito di un’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

Al centro degli accertamenti ci sono le relazioni intercorse tra l’istituto di credito e persone indagate o condannate per reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le verifiche avrebbero fatto emergere situazioni riconducibili anche a fattispecie aggravate dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

Revolut, gli accertamenti della Guardia di Finanza e la decisione del Tribunale

Secondo quanto riportato nell’ambito dell’indagine, sarebbero emersi “rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa”. Gli approfondimenti investigativi riguardano inoltre rapporti con soggetti coinvolti in “altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia”.

Gli elementi raccolti hanno portato la Procura a richiedere l’intervento della Sezione misure di prevenzione, che ha disposto l’amministrazione giudiziaria dell’istituto.

Si tratta di una misura di prevenzione e non di una sentenza di condanna. Il provvedimento si inserisce nell’attività di contrasto alle possibili infiltrazioni della criminalità nell’economia legale e, nel caso specifico, riguarda i rapporti individuati dagli investigatori tra la banca digitale e soggetti coinvolti in procedimenti per gravi reati. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul perimetro della misura.

Revolut, operazioni per 76,5 milioni di euro e oltre un milione di violazioni antiriciclaggio

Sono oltre un milione le violazioni degli obblighi antiriciclaggio contestate nell’ambito dell’inchiesta milanese su Revolut. Le irregolarità riguardano in particolare le procedure di adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e delle informazioni e le mancate segnalazioni di operazioni sospette. Secondo il procuratore Marcello Viola, le gravi carenze nei sistemi di controllo avrebbero consentito anche a persone indagate o condannate per reati gravi, oppure sottoposte a misure di prevenzione, di accedere ai servizi bancari. Ne sarebbe derivato un “modello gestionale stabile” che avrebbe favorito operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, potenzialmente intercettabili attraverso controlli adeguati. Gli accertamenti della Guardia di Finanza, avviati a partire da un’ispezione su un operatore di servizi legati alle valute virtuali del gruppo e da un’indagine per frode fiscale, avrebbero inoltre individuato oltre 4,6 milioni di euro di risorse sottoposte a misure cautelari patrimoniali movimentate e sottratte alla tempestiva individuazione.

Amministrazione giudiziaria per dodici mesi sulla succursale italiana

Il provvedimento disposto dal Tribunale di Milano avrà una durata di un anno e interesserà la filiale italiana di Revolut, banca lituana autorizzata dalla Banca Centrale Europea. La misura, adottata ai sensi dell’articolo 34 del Codice antimafia, non comporta un intervento generalizzato su tutte le attività dell’istituto: i poteri degli amministratori giudiziari saranno infatti circoscritti agli ambiti nei quali sono state riscontrate le irregolarità. Nella valutazione della Procura, la frequenza e la diversità delle anomalie emerse dimostrerebbero l’insufficienza delle procedure adottate per impedire che la piattaforma bancaria venisse utilizzata da soggetti collegati ad ambienti criminali. Per Viola, proprio la natura digitale e internazionale dell’istituto rende indispensabile l’efficacia dei sistemi automatizzati, che devono saper riconoscere transazioni sospette, produrre segnalazioni attendibili e attivare verifiche più approfondite.

Revolut: “Piena collaborazione con le autorità in Italia, i nostri servizi non si fermano”

Dopo il provvedimento del Tribunale di Milano, Revolut ha diffuso una dichiarazione attraverso un proprio portavoce, assicurando la collaborazione con le autorità italiane. “Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane”, ha affermato il rappresentante della banca fintech. Il portavoce ha inoltre precisato che, pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, i servizi dell’istituto non subiranno interruzioni. “Possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti”, ha aggiunto.

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