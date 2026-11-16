Milano, uccidono un 92enne durante la truffa del finto carabiniere: il video dei due egiziani in fuga

Le telefonate insistenti per tenere occupato l’anziano, l’ingresso in casa con il pretesto di essere un carabiniere, la sottrazione dei gioielli e infine la violenta aggressione. Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano hanno ricostruito le ultime ore di vita di Nicola Luciano Re, detto Lino, il 92enne morto il 28 ottobre al Policlinico, il giorno dopo essere stato trovato agonizzante nella propria abitazione di via Muratori. Per la sua morte sono stati fermati venerdì sera due giovani egiziani, Hamdi Shoukri Hassan, 19 anni, e Mohamed Reda Abouelfetouh, 22, accusati a vario titolo di rapina aggravata e omicidio.

A condurre gli agenti sulle tracce dei due sospettati è stata una complessa ricostruzione dei loro spostamenti, attraverso le immagini delle telecamere presenti in strada e nelle stazioni della metropolitana. Tra i particolari emersi, anche un cappellino bianco abbandonato durante la fuga e successivamente recuperato dalla polizia per gli accertamenti sul materiale biologico.

Milano, il 92enne aggredito dopo aver scoperto la truffa

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, il 27 ottobre il 19enne si sarebbe introdotto nell’appartamento dell’anziano, al quarto piano di un edificio signorile di via Muratori 53, fingendosi un carabiniere. Il complice più grande sarebbe rimasto all’esterno a fare da palo. Il piano prevedeva di impossessarsi dei preziosi custoditi nell’abitazione, tra cui gioielli in oro e fedi nuziali. Qualcosa, tuttavia, sarebbe andato storto. L’anziano potrebbe essersi accorto dell’inganno e aver tentato di mandare via il giovane. Ne sarebbe seguita un’aggressione particolarmente violenta: il 92enne sarebbe stato spinto e colpito alla testa, forse con un oggetto piatto che gli investigatori non hanno ancora individuato.

Quando la figlia Concetta è arrivata nell’appartamento, circa due ore dopo, ha trovato il padre a terra, nel corridoio d’ingresso, ancora semicosciente. L’uomo stringeva una sedia rovesciata, particolare che potrebbe indicare un tentativo di difendersi. Soccorso e trasportato al Policlinico, è deceduto il giorno successivo. L’esame autoptico ha escluso che le gravi lesioni craniche potessero essere riconducibili a una semplice caduta, confermando la natura violenta dei traumi.

Il cappellino gettato nel cantiere e la fuga verso la metropolitana

Mentre Nicola Luciano Re giaceva ferito nella propria abitazione, i due presunti responsabili stavano già cercando di allontanarsi dalla zona. Alle 15.10, una telecamera li ha ripresi all’incrocio tra via Muratori e viale Umbria. Il filmato, della durata di appena sette secondi, documenta un comportamento che si sarebbe rivelato importante per le indagini. Il 19enne, visibilmente agitato, prima si dirige verso viale Cirene, poi cambia direzione per raggiungere il complice lungo viale Umbria, verso via Tertulliano. Durante questi movimenti si sfila il cappellino bianco e lo getta oltre le barriere metalliche di un cantiere. Gli agenti riusciranno successivamente a recuperarlo e a sottoporlo agli accertamenti.

La ricostruzione prosegue sette minuti più tardi, quando le telecamere della metropolitana riprendono i due giovani mentre salgono su un convoglio diretto a San Donato. Il 22enne tiene frequentemente in mano il cellulare e indossa degli auricolari, circostanza che ha fatto ipotizzare un possibile collegamento telefonico con un’altra persona.

Alle 15.21 entrambi scendono alla fermata Brenta e raggiungono la superficie, dirigendosi verso corso Lodi. Circa venti minuti dopo, altre riprese mostrano il più giovane con abiti diversi: la felpa rossa indossata in precedenza è stata sostituita da una nera. Anche questo particolare contribuisce alla ricostruzione della fuga.

Le chiamate da Napoli e il sistema organizzato per raggirare l’anziano

Accanto alla videosorveglianza, un ruolo fondamentale nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano è stato svolto dall’analisi delle comunicazioni telefoniche. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il 92enne aveva ricevuto chiamate provenienti da Napoli sia sul telefono fisso sia sul cellulare. Le due utenze sarebbero rimaste impegnate tra le 13.37 e le 15.13, nell’ambito della strategia utilizzata dai truffatori per mantenere il controllo della situazione e portare a termine il raggiro.

Proprio la sovrapposizione degli orari ha fornito un ulteriore elemento agli investigatori: le telefonate proseguivano quando i due giovani, ritenuti gli incaricati di recuperare materialmente i gioielli, avevano già lasciato l’abitazione e si stavano allontanando. Incrociando questi dati con le riprese delle telecamere, comprese quelle di un bar di fronte al palazzo della vittima, la Squadra Mobile è riuscita a ricostruire i movimenti dei sospettati e a raccogliere gli elementi che hanno portato al loro fermo.

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