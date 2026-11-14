(Soprav)vivere a Milano, la ricetta di Avs: “Più risorse per il welfare. A partire dalla casa”

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A Milano si può lavorare, avere uno stipendio dignitoso e ritrovarsi comunque in difficoltà economica. È il paradosso di una città che continua a produrre ricchezza e ad attrarre investimenti, ma nella quale il costo della vita rischia di diventare insostenibile anche per chi, fino a pochi anni fa, si sarebbe considerato parte di un ceto medio relativamente benestante. Il problema non riguarda più soltanto le fasce tradizionalmente associate alla povertà, ma una platea sempre più ampia di famiglie, lavoratori e professionisti che faticano a mantenere il proprio tenore di vita e che, di fronte a un imprevisto, rischiano di scivolare rapidamente verso condizioni di vulnerabilità economica.

A fotografare questa trasformazione sono anche i numeri. Secondo i calcoli del sociologo David Benassi dell’Università di Milano-Bicocca, ripresi nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, a una coppia con un figlio servono almeno 2.400 euro al mese per sostenere le spese essenziali a Milano. Una cifra che non comprende voci come abbigliamento, automobile, salute, arredamento e ristorazione. Considerando anche queste necessità, la soglia sale a circa 3.900 euro mensili. Il punto, dunque, non è soltanto quanto costi vivere a Milano, ma quanto sia diventato sottile il confine tra una condizione economica apparentemente stabile e il rischio di impoverimento. Un affitto elevato, una malattia, la necessità di assistere un familiare o la perdita di un reddito possono mettere in crisi equilibri costruiti nel corso degli anni.

È soprattutto il cosiddetto ceto medio a trovarsi in una posizione difficile: troppo benestante, almeno sulla carta, per accedere a numerose misure di sostegno, ma non abbastanza da affrontare serenamente le spese imposte dalla città. Sono quelli che nel dibattito pubblico vengono talvolta definiti i “penultimi”: persone che non vivono in condizioni di povertà conclamata, ma che rischiano di essere progressivamente escluse dalla possibilità di vivere a Milano.

Una questione che inevitabilmente chiama in causa la politica, soprattutto in vista delle elezioni comunali del 2027. Come conciliare il sostegno alle fasce più fragili con la necessità di tutelare anche chi lavora e non riesce più a sostenere il costo della città? E quale ruolo devono avere le politiche abitative, il welfare e le scelte ambientali? Ne abbiamo parlato con Tommaso Gorini, consigliere comunale dei Verdi a Palazzo Marino, affrontando anche il tema delle risorse pubbliche e delle regole di accesso ad Area B e Area C. L’INTERVISTA

Gorini, il costo della vita e l’impoverimento del ceto medio saranno tra le priorità del vostro programma per le prossime elezioni comunali?

È un’urgenza che riguarda la maggioranza dei milanesi e, più in generale, degli italiani. Nessuna forza politica potrà pensare di trascurare questo tema.

A Milano una famiglia con un figlio ha bisogno di almeno 2.400 euro al mese soltanto per coprire le spese essenziali. Eppure chi dispone di un reddito di questo livello rischia spesso di non avere accesso alle agevolazioni previste per le fasce più fragili. Non c’è il pericolo che il centrosinistra, concentrandosi soprattutto sugli ultimi, finisca per trascurare una parte consistente del ceto medio?

Le politiche di welfare possono rispondere ai bisogni dei cittadini nella misura in cui le risorse disponibili lo consentono. Quando i bisogni superano le risorse, la soluzione è aumentare gli investimenti. Pensiamo, per esempio, alla questione abitativa: se Governo e Regione contribuissero in maniera seria e continuativa al recupero e alla manutenzione delle case popolari esistenti, oltre che all’acquisizione di nuovi immobili da destinare all’edilizia pubblica, potremmo disporre di un numero di alloggi sufficiente a rispondere alle esigenze sia degli ultimi sia dei cosiddetti penultimi.

Il sistema di welfare milanese rappresenta un sostegno importante per chi si trova in condizioni di particolare fragilità. Ma ci sono anche infermieri, insegnanti, impiegati e altre categorie di lavoratori che, pur avendo un reddito stabile, faticano a vivere in città. Non sarebbe opportuno rivedere le soglie ISEE per ampliare la platea dei beneficiari?

Rivedere le soglie ISEE, da solo, non servirebbe a nulla se non venissero contemporaneamente stanziate risorse sufficienti a soddisfare la nuova domanda. Il rischio sarebbe quello di riconoscere formalmente a queste persone il diritto di accedere alle misure di welfare, senza però riuscire a garantire loro un sostegno concreto. Nella sostanza continuerebbero a rimanere escluse. Per questo il tema centrale è quello delle risorse disponibili.

C’è poi un’altra questione. Le politiche ambientali e di mobilità sostenibile, che rappresentano un elemento centrale della proposta dei Verdi, vengono talvolta accusate di imporre ulteriori costi proprio alle famiglie del ceto medio: dalla necessità di sostituire l’automobile agli investimenti per rendere più efficienti le abitazioni. Come si concilia la transizione ecologica con la tutela del potere d’acquisto di queste famiglie?

Credo che sia necessario ragionare sul costo complessivo delle misure, anche in una prospettiva di lungo periodo. Pagare per anni bollette molto elevate può costare più che investire nell’efficientamento energetico della propria abitazione, riducendo così i consumi. Detto questo, penso che sia opportuno introdurre elementi di maggiore progressività anche nelle politiche di controllo delle emissioni. Non possiamo considerare allo stesso modo le emissioni dell’automobile di un lavoratore dell’hinterland, costretto a utilizzare il mezzo privato perché non dispone di un trasporto pubblico affidabile, e quelle di una Ferrari che arriva dalla Svizzera per fare shopping a Milano.

In concreto, quali interventi proporreste per rendere le politiche ambientali e della mobilità più attente alle condizioni economiche dei cittadini?

Una possibilità potrebbe essere quella di rivedere le regole di accesso ad Area B e Area C, sostituendo o integrando l’attuale sistema basato sulle classi ambientali Euro con criteri capaci di penalizzare maggiormente le automobili più costose e ingombranti.

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