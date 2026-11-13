Milano e la retorica del povero e del ricco

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Oggi il Corriere, che su queste cose sta facendo un lavoro egregio, titola su Milano. La crisi del ceto medio: per sopravvivere a Milano il minimo indispensabile per una coppia con un figlio sono 2400 euro al mese. E attenzione, quando si parla di minimo indispensabile è davvero il minimo indispensabile. Non vita, ma sopravvivenza. Ma oggi nessuno vuole sopravvivere. Una vacanza all’anno, e magari due. Un ristorante ogni tanto. Giangiacomo Schiavi tratteggia da par suo un ritratto della città che è noto, ma non scontato.

Perché? Perché c’è una retorica della povertà, di chi non ce la fa, che riguarda sempre gli ultimi. Quelli che non arrivano neppure lontanamente a 2400 euro al mese. I poveri. Che sono sicuramente in una situazione di emergenza vera ma che – sia consentito il cinismo – hanno anche possibili ammortizzatori e aiuti che invece alla classe media non sono resi disponibili. Le case popolari, ad esempio, inaccessibili a chi prende 2400 euro al mese. Gli aiuti per tutto: dal costo delle mense ai nidi, dai sussidi a tutto il vasto sistema di welfare che alberga nella nostra città e che della città è un vanto. Non bisogna fare una guerra tra poveri e semi-poveri. Ma è certo che nella discussione pre elettorale la politica, soprattutto nel centrosinistra, sta battendo fortissimo sul fatto che vanno aiutati gli ultimi.

Il problema, per usare una felice espressione, non sono gli ultimi oggi: sono i penultimi, i terzultimi, i quartultimi e via andare in una fila che è lunghissima. Sappiamo chi non dobbiamo aiutare, ovvero i ricchi, perché ce la fanno da soli. Ma bisogna stare attenti a punirli, perché alcuni ricchi – non parassitari – sono tali perché hanno creato valore in primis per sé e poi per quelli che stanno intorno e che dipendono da loro. Chi è peggio? L’imprenditore dal grande reddito per il grande lavoro in una grande azienda con tanti dipendenti oppure il rentier che affitta le case dei nonni e non fa niente dalla mattina alla sera? Io non avrei dubbi. La politica? Ha dubbi su questo? Non lo so.

Ogni statistica che viene resa nota, su Milano, rivela un mosaico tanto diverso da quello di quindici anni fa, ma soprattutto tanto complesso. Un piccolo labirinto nel quale districarsi: più single, più ricchezza, meno cittadini, più classe media in crisi, più poveri, più necessità sanitarie, più insicurezza percepita e reale, più servizi da gestire e pagare. Forse la retorica dell’ultimo, e ovviamente quella turbocapitalista del primo sono entrambi artifici retorici che fanno più male che bene.

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