Milano, cosa vuoi diventare? Sei domande per il futuro della città (in una mappa virtuale)

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Ci sono tante cose che si agitano nella pancia di queste elezioni amministrative. Io penso che mai come oggi ci siano così tanti temi sul tavolo che sono decisivi non solo per la città di Milano ma per il resto d’Italia. Non è solo una frase fatta che quel che avviene a Milano anticipa il resto d’Italia, così come non è solo una frase fatta che quello che succede nelle città più avanzate del mondo, poi arriva anche in Italia. E’ una meccanica che esiste, ed è così ovunque. Quando il centrosinistra già governava le metropoli di mezzo mondo a Milano, il centrodestra – dopo dieci anni di Albertini e cinque di Moratti – pensava fosse un suo feudo: oggi invece è tutto diverso.

Oggi Milano si interroga, per bocca di praticamente tutti i suoi esponenti aspiranti candidati sindaci, su che cosa vuole essere. Si interroga sulle proprie fragilità, con le periferie sempre più lontane in tutti gli indicatori economici ma vicinissime come hanno dimostrato gli scontri di piazza. E’ un tema che ha tirato fuori con garbo Pierfrancesco Majorino, e con piglio giovanilista Lorenzo Pacini.

Si interroga sulla propria demografia: oltre trecentomila abitanti in meno rispetto al suo massimo storico, più di metà sono single, quasi mezzo milione di abitanti sono cambiati nel corso degli ultimi 10 anni, in una sostituzione del ceto medio con il ceto abbiente. Non è un dato sparato a caso: tra il 2008 e il 2022 hanno preso la residenza circa 470mila persone, quasi tutte per “trasferimento”, e se ne sono andate 367mila. Scriveva Gianni Biondillo nel luglio 2025: “È andato via il ceto medio istruito ma economicamente proletarizzato della piccola borghesia: impiegati, terzo settore, artigiani, insegnanti. Non ce la fanno più, la città è troppo cara, i costi sempre più proibitivi”.

Possiamo anche – leggendo le serie storiche Istat – dire che a tenere il bilancio della popolazione della città leggermente in attivo rispetto al 2015 non sono certo i nuovi nati, che sono diminuiti del 20 per cento. Ma grazie a 83mila immigrati la variazione è in positivo di circa 19mila abitanti. Un quarto dei nuovi milanesi è straniero.

Milano si interroga sul proprio essere ancora comunità. Questo è un concetto annunciato da Mario Calabresi. Mi viene da dire: una città nella quale due persone su tre sono nuove ha una base culturale e civica comune per essere comunità? Crede nelle stesse cose e vive degli stessi orgogli? Quanto Milano, che è sempre stata in Italia un modello di integrazione – il che non vuol dire che non ci siano state grandi difficoltà superate – lo è ancora?

Milano si interroga sul proprio concetto di sicurezza, e il centrodestra su questo è compatto: così non va bene. I maranza che assaltano le vetrine in centro somigliano ai barbari di Alarico che saccheggiano la capitale dell’Impero Romano d’Occidente. A Milano non si sente più la voce dei ceti produttivi autoctoni: le aziende del terziario sono sempre più grosse, sempre più multinazionali. Anche quei servizi che prima erano erogati da boutique di alta qualità, penso alla comunicazione, al commercio, ma non solo, adesso sono bocconi pregiati per i fondi. Ci mettiamo qualche dato? Le multinazionali hanno aumentato negli ultimi 15 anni del 18,9% i dipendenti, in gran parte perché hanno fuso e incorporato. Il commercio cala, e cala in modo forte: i negozi sono scesi del 12 per cento, e la manifattura è crollata di un quinto della totalità.

A Milano c’è un tema di civismo: dopo tre lustri di predominanza, adesso buona parte dei politici pensa che ci voglia un politico. Ma sarà vero?

Mentre pensavo a queste indicazioni, che sono replicabili a breve in tante altre città italiane che seguiranno i destini di Milano, da Roma a Genova a Napoli, ho ripensato alla pianta urbana della capitale morale. E’ a cerchi concentrici, con delle direttrici che portano al cuore. Mi è venuto in mente che là, al centro, ci sono proprio le elezioni di Milano. E’ come se la pianta urbana, concentrica, sia lo schema, il diagramma di questa campagna elettorale. E noi tutti ci viviamo dentro. Io questa mappa me la immagino così:

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