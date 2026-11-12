Elly Schlein e la tentazione a sostenere Majorino come candidato sindaco a Milano

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Lunedì mattina leggo questi titoli di giornale. Prima Il Giorno: “Elly Schlein benedice le primarie e abbraccia Majorino”. Penso: è fatta per Pierfrancesco. Se la segretaria lo abbraccia vuol dire che c’è qualcosa di importante che bolle in pentola. Poi passo a Repubblica. Mi si apre un simpatico banner del Comune sul Forum dell’Infanzia (pubblicitario, si intende): “Schlein benedice le primarie ma non si sbilancia: “Avanti a Milano con tante figure valide” Poi passo al Corriere Milano (ma cartaceo). Due pezzi nella stessa pagina. Apre: “Mario Calabresi verso le primarie: ‘La campagna inizia il 3 dicembre’”. Sotto: “Schlein: ‘Candidati validi. Voto al gazebo poi il rilancio’”.

Sono un po’ confuso: non ho mica capito bene la posizione di Elly Schlein. La segretaria, leggendo tutti e tre i pezzi, ha detto un paio di cose. La prima: “Oggi non faremo più il favore alle destre di dividerci”. Verifichiamola sul campo: in effetti è difficile che questo possa accadere. A Milano sia Avs che M5S lavorano costantemente con il Pd, e soprattutto non hanno mai voluto neppure lontanamente le primarie proprio per non essere “obbligati” a schierarsi su candidati non espressi da loro. Quindi dividersi? Non pare fattibile sotto la Madonnina, dove il Pd – fin dai tempi di Renzi – è ampiamente il partito egemone. La seconda dichiarazione: “Ci sono già molte valide figure che si stanno proponendo. Quindi noi seguiamo e supportiamo in ogni modo e faremo il possibile perché dopo questi 10 anni di buona amministrazione si possa andare avanti innovando”. Questa è più interessante: la segretaria pare dire due cose. La prima è che il Pd “segue” e “supporta”. Fa da service, diciamo così, e non da tracciatore di una linea. La seconda cosa che dice è che l’attuale amministrazione è “buona”. Ma che va “innovata”. La democrazia cristiana non muore mai, vien da dire. Infine, altro punto toccato dalla segretaria, è quello in premessa rispetto ai “validi candidati”. Letterale: “Il partito ha proposto le primarie qui e ci sono molte valide figura che si stanno proponendo”. Il Corriere e Repubblica, in base a questo “il partito ha proposto le primarie qui”, hanno scritto che la segretaria benedice le primarie. Sarà che inizio a sentirmi veterano della professione – dopo 25 anni – ma ricordo benedizioni più esplicite.

Infine, l’abbraccio a Pierfrancesco Majorino. Che è un abbraccio letterale. I due si sono salutati. C’è chi ne dà una valenza politica, e ci sta. Rimane il dubbio: ma perché mai Elly Schlein, che sta dimostrando di essere interessata solo e unicamente al fatto che lei deve andare a fare la premier a Palazzo Chigi, dovrebbe “pesarsi” su uno qualunque dei concorrenti a Milano, sebbene Majorino sia di certo quello più vicino a lei? E, in subordine, se davvero volesse pesarsi su Majorino non dovrebbe quantomeno fare in modo che il Pd presenti solo il nome di Pierfrancesco “elidendo” Anna Scavuzzo e Lorenzo Pacini, che fino a prova contraria sono tesserati e puri esponenti Dem? E’ proprio su quest’ultima questione che verte il passaggio politico più interessante. Si capirà quanto la segretaria ci tiene al proprio candidato su Milano da diversi fattori. Tra questi il fatto di renderlo l’unico candidato Pd, e poi il fatto di fare le primarie insieme a quelle nazionali. Se saranno posticipate, invece, il rischio è che quel “il partito ha proposto le primarie qui” sia solo la prima parte della frase completa: “Il partito ha proposto le primarie qui ma non ci sono stati i tempi tecnici”.

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