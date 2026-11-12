“Conte al Quirinale? Lui è…”. Grillo prepara la vendetta contro l’ex premier

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“Conte è capace di tutto… anche di fare il presidente della Repubblica”. Beppe Grillo torna a parlare e nel mirino finisce, ancora una volta, Giuseppe Conte. La battuta, affidata a una conversazione con il Foglio, ha ben poco del complimento. Del resto, i rapporti tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e l’ex presidente del Consiglio sono compromessi da tempo. E adesso, mentre nel campo largo si discute di primarie e candidature, spunta persino l’ipotesi di un futuro al Quirinale per il leader pentastellato.

A mettere in circolazione l’idea è stato Rocco Casalino, storico portavoce di Conte. L’ex responsabile della comunicazione grillina ha dedicato un editoriale alla necessità di evitare una guerra interna al centrosinistra. La soluzione proposta riguarda proprio le primarie: chi vince guida la coalizione nella corsa a Palazzo Chigi, mentre chi perde conserva un ruolo decisivo nella scelta del prossimo capo dello Stato. Tradotto: se Elly Schlein dovesse imporsi, Conte potrebbe coltivare l’ambizione del Colle. Casalino ha precisato di non aver concordato la proposta con l’ex premier, spiegando che si tratta di un ragionamento personale, non di una trattativa già avviata. E soprattutto che il ragionamento prevede qualcuno del Pd al Colle. Ma tanto è bastato per alimentare il dibattito. E per offrire a Grillo l’occasione di tornare a punzecchiare il suo successore.

Il comico genovese ha ormai abbandonato persino l’abitudine di chiamare Conte per nome. Preferisce soprannomi decisamente meno affettuosi: dal “Mago di Oz” al “Reverendo Jones”. Segno di una frattura che non sembra essersi ricomposta dopo lo scontro per il controllo del Movimento, culminato nell’estromissione del fondatore.

Ma la novità potrebbe essere un’altra. Attorno a Grillo, infatti, ci sarebbe chi insiste per convincerlo a presentare una propria lista alle prossime elezioni politiche. Un progetto sostenuto da persone contrarie alla gestione contiana e alla collocazione del Movimento nell’alleanza con il centrosinistra. Secondo la ricostruzione del Foglio, ci sarebbe anche chi sarebbe disposto a finanziare l’operazione. E Grillo, almeno per il momento, non escluderebbe completamente questa possibilità. Un cambio di prospettiva rispetto a settembre, quando – intervistato da Fedez – aveva sostenuto di non avere più le capacità organizzative per fondare un nuovo partito.

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L’eventuale discesa in campo del fondatore rappresenterebbe un’incognita per il Movimento 5 Stelle e, di conseguenza, per l’intera coalizione progressista. Anche una lista incapace di conquistare un risultato significativo potrebbe sottrarre consensi al partito di Conte, complicando gli equilibri elettorali. Tant’è che il Foglio accosta l’operazione a quella di Roberto Vannacci sul versante opposto dello schieramento politico: un vero e proprio incubo per l’aspirante campo largo, già alle prese con profonde divisioni.

Intanto Grillo potrebbe tornare presto davanti alle telecamere. Il comico genovese dovrebbe essere ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, sul Nove. Un appuntamento ancora indicato come probabile, ma che potrebbe offrire nuovi elementi sulle intenzioni del fondatore. Per il momento, dunque, nessuna candidatura annunciata e nessuna nuova formazione politica ufficializzata. Soltanto una battuta sul Quirinale, i vecchi rancori mai superati e una possibile lista alternativa. Quanto basta per riportare Grillo al centro delle discussioni sul futuro del Movimento che aveva fondato.

Massimo Balsamo, 12 novembre 2026

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