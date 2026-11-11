Dopo gli scioperi, la ricompensa? Spunta l’ipotesi Landini ministro

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Il ministero del Lavoro come possibile approdo dopo la Cgil. Nel centrosinistra che cerca una strada per tornare al governo spunta anche l’ipotesi Maurizio Landini ministro. A riferirla è La Verità e non può che preoccupare: nei corridoi del Teatro Brancaccio, dove il sindacato ha riunito nei giorni scorsi gli esponenti del campo largo, sarebbe circolato questo scenario per il futuro del segretario. Una prospettiva subordinata alla vittoria elettorale della coalizione e che, secondo la ricostruzione del quotidiano, non incontrerebbe l’opposizione di Elly Schlein e Nicola Fratoianni.

Per ora si tratta di un’ipotesi, non di una candidatura annunciata né di un accordo formalizzato. Per fortuna. Ma basta a dare una chiave di lettura politica all’attivismo del leader sindacale. Landini continua a ribadire che resterà alla guida della confederazione fino alla conclusione del mandato, indicata dal giornale nel prossimo anno. Il punto, dunque, diventa ciò che potrebbe accadere dopo. Anche perchè non è difficile interpretare le sue iniziative come il tentativo di conquistare un ruolo di raccordo tra le opposizioni, spendibile anche nella futura distribuzione degli incarichi.

L’assemblea del Brancaccio ha offerto un primo terreno di prova. A richiamare l’attenzione è stata soprattutto la partecipazione di Maria Elena Boschi, esponente di quell’Italia viva il cui coinvolgimento nell’alleanza ha alimentato le resistenze di Giuseppe Conte. La presenza dell’ex ministra non cancella le distanze tra il Movimento 5 stelle e Matteo Renzi, ma segnala quanto si stia allargando il perimetro degli interlocutori convocati dalla Cgil.

Proprio sul lavoro, però, la convivenza resta complicata. Il sindacato ha promosso la battaglia referendaria contro il Jobs Act, simbolo della stagione renziana. Ritrovarsi ora allo stesso tavolo può servire a costruire un’intesa elettorale; trasformare quella presenza in una posizione comune richiede qualche passaggio in più. E gli appelli all’unità non risolvono automaticamente le divergenze sulle scelte da compiere.

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Il problema è emerso quando il confronto si è spostato sulle risorse con cui finanziare le promesse. Il richiamo alla lotta all’evasione, la proposta di destinare altrove i fondi per il Ponte sullo Stretto e quella di congelare gli impegni Nato sul 5% del Pil per la spesa militare hanno consentito ai partecipanti di trovare convergenze. Sulla patrimoniale, invece, sono affiorate le divisioni. Il quotidiano sottolinea inoltre l’assenza di un confronto sull’Ucraina, uno dei dossier sui quali il campo largo deve ancora misurare la propria tenuta.

In questo quadro Landini continua a occupare la scena, anche attraverso la presentazione di due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti. Alla coalizione può offrire uno spazio di confronto e il rapporto con una vasta platea di iscritti. E bisogna dire che si sta spendendo veramente tanto: solo poche ore fa ha affermato che la manovra “fa letteralmente schifo”, come riportato dall’Huffington Post. Quanto questo possa tradursi in consenso elettorale resta da verificare: una tessera sindacale non equivale a un voto a disposizione dei partiti. E prima dell’eventuale ministero resta un passaggio tutt’altro che secondario: concordare le politiche del lavoro tra chi ha difeso il Jobs Act e chi ha cercato di cancellarlo.

Massimo Balsamo, 11 novembre 2026

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