Allarme per il dopo-Mattarella: ecco chi vuole eleggere il Campo Largo

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Volete sapere perché il centrodestra deve davvero pensarci bene in vista delle prossime elezioni? Per due motivi. Il primo lo tratteremo qui, il secondo in un prossimo articolo su queste colonne. Perché tra ieri e oggi sono emerse due notizie che meritano di essere valutate tenendo un occhio fisso sui sondaggi.

Partiamo proprio da questi. Come detto più e più volte, i sondaggisti ritengono che il Campo Largo unito e il centrodestra “classico” (Forza Italia, FdI, Lega, Cateno De Luca e Moderati) siano quasi appaiati. Con un piccolo vantaggio per il centrosinistra. Ovviamente, ci sono molte variabili in campo. Elly & Conte non hanno ancora definito “come” fare le primarie, ma si sono limitati a darsi una road map per il programma e per scegliere il leader. Non è ancora del tutto definito il perimetro della possibile alleanza (con o senza Renzi?), né è chiaro se i centristi si presenteranno uniti o divisi. Inoltre, da pochi giorni incombe anche l’incognita Alessandro Di Battista, che con la sua associazione “Schierarsi” potrebbe drenare (o portare in dote) al Campo Largo il 3% dei voti. In ogni caso, una cosa è certa: se il centrodestra classico allargasse le porte a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, allora non ci sarebbe partita.

Meloni non vuole. Non intende farsi “ricattare” da una maggioranza troppo variegata e litigiosa. E ha ragione. Almeno se si guarda a cinque anni di governo, che forse, con Tajani, Salvini, De Luca e Vannacci allo stesso tavolo, sarebbero un inferno quotidiano. Però. Però le prossime elezioni saranno quelle che determineranno la maggioranza parlamentare chiamata a eleggere il prossimo presidente della Repubblica. E dopo quattro mandati che più di sinistra non si può (Napolitano e Mattarella), il rischio è di ritrovarci ancora una volta con un capo dello Stato non proveniente da una cultura conservatrice. Mentre sarebbe normale, dopo tanti anni di ex comunisti o ex democristiani di sinistra, vedere al Quirinale una figura di quell’area politica.

E sapete a chi stanno pensando dalle parti del Campo Largo? Secondo i retroscena, a scaldare i motori non è tanto Pier Ferdinando Casini (che pure non si candiderà alle elezioni proprio per tentare la scalata al Colle), ma… Walter Veltroni. Ecco. Se il Campo Largo dovesse riuscire a presentarsi unito al voto, a superare il centrodestra (senza Vannacci) e a ottenere il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale, il Paese si troverebbe a passare dalla padella alla brace. Volete davvero sette discorsi di fine anno di Walter? Meloni ci pensi…

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