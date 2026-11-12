“Lo fanno ancora?”. E giù le risate: Greta prende in giro chi protesta per il clima

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Signori, questa è meravigliosa. Greta Thunberg ride delle manifestazioni per il clima. Sì, proprio lei. La ragazzina che ha trasformato gli scioperi scolastici in un fenomeno planetario, che ha mobilitato milioni di giovani contro il riscaldamento globale e che per anni è stata considerata una sorta di profetessa dell’ambientalismo. Oggi scopre che in Germania c’è ancora qualcuno che scende in piazza per Fridays for Future e, anziché commuoversi, scoppia a ridere. «Davvero? Lo fanno ancora?», domanda incredula. A raccontare la scena è il quotidiano tedesco Die Welt, che riporta un passaggio del documentario di Hubertus Koch Auf Panzern in die Klimakrise. Insomma, mentre i suoi seguaci continuano a manifestare per salvare il pianeta, la loro ex icona sembra quasi sorpresa che il movimento sia ancora in attività.

Il video arriva da un documentario pubblicato su Youtube da Hubertus Koch in cui si ripercorrono gli ultimi anni del movimento per il clima. In una delle interviste con Greta, Koch le fa notare quanto sia “simbolico” che l’intervista si svolga nello stesso giorno in cui è in corso una manifestazione di Fridays For Future. A questa “coincidenza”, la Thunberg scoppia a ridere chiedendo “davvero? Lo fanno ancora?”. Anche le amiche presenti al tavolo (Judith Scheytt, attivista, Hebh Jamal, goornalista) si mettono a ridere, mentre l’autore del documentario definisce il tutto una “battuta al limite” come l’attivismo di greta “che spesso l’ha messa nei guai”.

Il particolare è gustoso perché Fridays for Future è nato proprio sull’onda della protesta di Greta. Era il 2018 quando la giovane svedese cominciò a saltare la scuola per manifestare davanti al Parlamento di Stoccolma. Da lì, nel giro di pochi mesi, partirono gli scioperi del venerdì, le piazze gremite, i cartelli con gli slogan apocalittici, le lezioni sul futuro dell’umanità. Chiunque osasse mettere in discussione le modalità di quelle proteste veniva guardato come un nemico dell’ambiente. E adesso? Adesso è la stessa Thunberg a ridacchiare quando scopre che in Germania i cortei proseguono. Una scena che, naturalmente, non significa che Greta abbia rinnegato la lotta al cambiamento climatico. Ma che racconta piuttosto bene quanto siano cambiate le sue priorità.

Wenn sich Greta Thunberg darüber totlacht, dass noch immer Menschen fürs Klima auf die Straße gehen, warum genau noch mal soll dann Friedrich Merz zum Klimagipfel nach Ankara fliegen statt beim Italiener seinen Geburtstag zu feiern? pic.twitter.com/asidTKQt1x — Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) November 11, 2026

Perché nel frattempo Greta ha allargato il campo della propria militanza. Dalle emissioni di CO2 è passata a battaglie politiche più ampie, dalla questione palestinese alla critica del sistema economico occidentale. E proprio nel documentario emerge un altro elemento interessante. Secondo quanto riferisce Die Welt, Thunberg sostiene che l’obiettivo di rovesciare il capitalismo fosse presente «fin dal primo giorno». Una dichiarazione che meriterebbe di essere riletta da tutti quelli che per anni hanno presentato Fridays for Future come un movimento esclusivamente scientifico, interessato soltanto a convincere i governi a ridurre le emissioni. Per carità, contestare il capitalismo è un’opinione politica legittima. Ma dire che la battaglia ambientale aveva fin dall’inizio anche un obiettivo anticapitalista cambia parecchio la prospettiva.

La reazione dei vecchi compagni di battaglia, del resto, è piuttosto eloquente. Luisa Neubauer, uno dei volti più conosciuti di Fridays for Future in Germania, interpellata da Welt TV, ha scelto di non alimentare lo scontro: «Non dobbiamo essere d’accordo su tutto». Una risposta diplomatica, certo. Ma anche un modo per prendere le distanze dalla risata di Greta. Perché immaginiamo l’effetto che può fare, su chi continua a organizzare manifestazioni, sentirsi chiedere dalla fondatrice simbolica del movimento se quelle proteste esistano ancora. Come se il cantante di una band, dopo aver lasciato il gruppo, si stupisse di scoprire che gli altri continuano a suonare.

E qui arriva il paradosso. Per anni ci hanno spiegato che la crisi climatica era talmente urgente da giustificare scioperi, blocchi, mobilitazioni permanenti e appelli drammatici alle istituzioni. Poi la protagonista assoluta di quella stagione cambia terreno di battaglia e sembra guardare con divertito stupore chi è rimasto a presidiare la vecchia trincea. Il clima non ha smesso di cambiare, naturalmente. È cambiata Greta. E forse questo episodio dice qualcosa anche sulla natura di certi movimenti, che nascono intorno a una causa ma finiscono per identificarsi talmente con i loro leader da seguirne ogni svolta politica.

La domanda, a questo punto, non è se Greta abbia il diritto di occuparsi d’altro. Ovviamente sì. La domanda è che cosa debbano pensare i ragazzi che hanno continuato a scendere in piazza, magari saltando scuola, convinti di portare avanti la battaglia più importante della loro generazione. Perché mentre loro continuano a manifestare, Greta sembra chiedersi: «Lo fanno ancora?». E stavolta, almeno, la battuta non l’ha fatta un negazionista del clima. L’ha fatta Greta Thunberg.

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