Follie green alla COP31, l’Europa uccide l’industria mentre il mondo inquina

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Ad Antalya, dove è in corso la COP31, il copione è quello ormai consolidato: obiettivi sempre più ambiziosi per le follie green, appelli all’emergenza climatica, promesse di nuovi investimenti e una crescente pressione politica per abbandonare rapidamente i combustibili fossili. Con una differenza non trascurabile: a recitare la parte del primo della classe è ancora una volta l’Unione europea, cioè l’area del pianeta che ha già ridotto drasticamente le proprie emissioni ma continua ad aggiungere vincoli alla propria economia.

Il problema è che l’Europa rappresenta oggi appena il 5,8% delle emissioni globali di gas serra. Il dato è contenuto nell’ultimo rapporto della stessa Commissione europea. Davanti ci sono Cina, Stati Uniti e India, che insieme rappresentano una quota enormemente superiore. Eppure Bruxelles continua a comportarsi come se dalla traiettoria delle emissioni europee dipendesse da sola la temperatura del pianeta.

Il mandato europeo per la COP31 conferma infatti la linea: difesa dell’obiettivo di 1,5 gradi, accelerazione della transizione energetica, elettrificazione, triplicazione delle rinnovabili, riduzione dei combustibili fossili e neutralità climatica entro il 2050. La Commissione riassume la strategia con tre parole: Act, Adapt, Advance.

L’Europa vuole fare da sola quello che il mondo non fa

Il paradosso è evidente. L’Unione europea vuole continuare a imporre standard sempre più onerosi alle proprie imprese mentre il resto del mondo procede secondo interessi molto più concreti: crescita, occupazione, sicurezza energetica e competitività.

Il Consiglio europeo chiede alla COP31 di accelerare l’attuazione dell’Accordo di Parigi, di ridurre rapidamente le emissioni e di minimizzare il cosiddetto overshoot, cioè il superamento temporaneo della soglia di 1,5 gradi. Il documento europeo insiste inoltre sull’abbandono dei combustibili fossili, sull’elettrificazione e sul raddoppio dell’efficienza energetica.

Tutto molto nobile sulla carta. Peccato che l’energia non sia un dettaglio dell’economia, ma una delle sue infrastrutture fondamentali. Se un continente rende artificialmente più costoso produrre acciaio, cemento, chimica, vetro, ceramica o automobili, non sta semplicemente riducendo le emissioni: rischia di spostare produzione e investimenti verso Paesi nei quali l’energia costa meno e i vincoli ambientali sono meno stringenti. Il risultato può essere il più assurdo dei paradossi: deindustrializzare l’Europa senza eliminare le emissioni globali. Questo è il vero costo sociale delle follie green

Il dogma dell’energia “pulita” dimentica il prezzo

La vera domanda che dovrebbe essere posta ad Antalya è molto più semplice: chi pagherà il conto della transizione? Perché una cosa è sviluppare tecnologie più efficienti e meno inquinanti quando diventano competitive. Un’altra è stabilire per decreto quali fonti energetiche debbano essere utilizzate, indipendentemente dal loro costo, dalla disponibilità della rete e dalle esigenze delle imprese.

La posizione europea continua invece a legare la crescita dell’elettrificazione alla condizione che l’elettricità sia prodotta da fonti rinnovabili. È una scelta politica legittima, ma non è affatto detto che sia economicamente neutrale. E soprattutto non è necessario trasformare la politica climatica in una pianificazione centralizzata dell’energia.

La strada più efficace dovrebbe essere esattamente l’opposta: lasciare spazio alla concorrenza tra tecnologie, favorire l’innovazione, eliminare gli ostacoli agli investimenti e permettere a famiglie e imprese di scegliere le fonti più convenienti e affidabili. Se una tecnologia è davvero superiore, sarà il mercato a premiarla.

La crescita è un alleato del clima, non il suo nemico

Qui sta il punto che nelle COP sembra regolarmente sparire. Non esiste strumento di protezione ambientale più potente dello sviluppo economico. Un Paese ricco dispone di più capitale per sostituire gli impianti obsoleti, costruire infrastrutture moderne, investire in ricerca, migliorare l’efficienza energetica e affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

La storia dimostra inoltre che l’innovazione non nasce necessariamente da un divieto. Nasce dall’incentivo a trovare una soluzione migliore. Il problema dell’Europa, dunque, non è fare meno innovazione. È evitare che la transizione green venga trasformata in una camicia di forza regolamentare capace di penalizzare proprio le imprese che dovrebbero finanziarla.

Non sorprende che alla COP31 l’UE continui a rivendicare i risultati delle proprie follie green. Bruxelles ricorda che le emissioni sono diminuite rispetto al 1990 e punta a una riduzione del 55% entro il 2030, del 90% entro il 2040 e alla neutralità climatica nel 2050. Ma il problema non è soltanto quanto l’Europa riesca a ridurre le proprie emissioni. È a quale prezzo economico e industriale lo faccia e quale effetto abbia sul resto del mondo.

E intanto arrivano Greta e Guterres

In questo scenario non poteva mancare il ritorno di Greta Thunberg, assente dalle COP dal 2021 e nuovamente protagonista ad Antalya. La giovane attivista svedese è tornata ad attaccare il sistema delle Conferenze sul clima, denunciando quella che ha definito «un’ipocrisia» e sostenendo che i negoziati sarebbero pieni di lobbisti pagati dalle industrie «molto distruttive» che trarrebbero vantaggio dallo status quo.

La sua ricetta è sempre la stessa: meno profitti, meno combustibili fossili e più intervento politico. Ma ad Antalya Thunberg ha aggiunto anche un bersaglio nuovo, l’intelligenza artificiale e i data center, sostenendo che gli investimenti dovrebbero essere indirizzati prima verso bisogni umani fondamentali come cibo e acqua. È una visione del mondo nella quale il profitto sembra quasi una colpa e la crescita economica un ostacolo alla tutela dell’ambiente. È esattamente il contrario di ciò che servirebbe.

Guterres e la crociata contro i fossili

Poi c’è Antonio Guterres, che dal palco della COP31 ha rilanciato una retorica ormai diventata il marchio di fabbrica delle follie green propinate durante le conferenze climatiche. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha sostenuto che «i combustibili fossili devono fare la fine dei dinosauri», aggiungendo che questo non accadrà da solo perché «i dinosauri non avevano una lobby ma i combustibili fossili sì».

Guterres ha anche affermato che «la brutale verità è che la crisi climatica ci sta superando» e ha chiesto un’accelerazione straordinaria dell’azione climatica. Secondo il segretario generale dell’Onu, le emissioni globali dovrebbero diminuire di circa il 6% ogni anno, mentre gli attuali piani nazionali garantirebbero al massimo un terzo di questo risultato.

Il problema di questa impostazione è sempre lo stesso: si parla della sostituzione delle fonti fossili come se fosse una semplice scelta amministrativa, dimenticando che petrolio e gas sono ancora alla base di una parte enorme dell’economia mondiale. Non basta pronunciare la parola “transizione” per rendere disponibile l’energia necessaria a fabbriche, trasporti e famiglie.

L’Italia deve evitare di farsi mettere all’angolo

E qui entra in gioco l’Italia. Il Climate Change Performance Index 2027 colloca il nostro Paese al 41° posto, mentre l’Unione europea nel complesso è al 19°. Il rapporto valuta 64 Paesi più l’UE, che insieme rappresentano oltre il 90% delle emissioni globali. La lettura ambientalista è prevedibile: bisogna accelerare ancora, installare più rinnovabili, elettrificare maggiormente e abbandonare più rapidamente le fonti fossili.

Ma per un Paese manifatturiero come l’Italia la questione dovrebbe essere affrontata con un’altra priorità: come ridurre le emissioni senza distruggere la base produttiva che finanzia il benessere e anche gli investimenti ambientali. Non è una distinzione marginale. È il cuore del problema.

La vera svolta è lasciare scegliere il mercato

La tutela dell’ambiente non deve essere una guerra contro la crescita, contro l’industria o contro il benessere delle persone. Al contrario, dovrebbe essere una conseguenza di innovazione, ricchezza e libertà economica. Se una centrale nucleare produce energia a un costo competitivo, non deve essere esclusa per ragioni ideologiche. Se il gas garantisce stabilità alla rete durante la transizione, non deve diventare una fonte proibita per decreto. Se le rinnovabili diventano più convenienti, saranno famiglie e imprese ad adottarle. Se una nuova tecnologia riduce contemporaneamente costi ed emissioni, avrà un vantaggio competitivo enorme.

Questa è la logica del mercato: non stabilire prima quale tecnologia vincerà, ma creare le condizioni perché vinca quella che offre il risultato migliore al minor costo. È una prospettiva molto meno spettacolare di un palco della COP31, di un discorso di Guterres o del ritorno di Greta Thunberg. Ma è probabilmente molto più utile.

Perché il modo migliore per avere un mondo più pulito non è impoverire chi lo abita. È rendere le tecnologie più pulite così convenienti da diventare la scelta naturale di miliardi di persone. E per farlo servono soprattutto sviluppo, concorrenza, innovazione e libertà. Non nuove follie green.

Enrico Foscarini, 12 novembre 2026

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