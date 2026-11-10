Case occupate, il governo mette un freno: nessun diritto per chi invade gli immobili

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Una casa occupata abusivamente non può trasformarsi in un diritto acquisito. È questo uno dei principi più significativi contenuti nel Dl Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento interviene infatti sulle conseguenze delle occupazioni quando un immobile privato viene acquisito da un ente pubblico, stabilendo che chi lo occupa non possa vantare diritti sull’abitazione né ottenere corsie preferenziali nell’assegnazione di un alloggio popolare.

Ma il decreto del Mit non riguarda soltanto la tutela della proprietà. Il provvedimento mette in campo risorse per la sicurezza delle infrastrutture, completa opere ferroviarie, finanzia porti e interviene sulla gestione del Mose. Sullo sfondo c’è anche la revisione della finanza di progetto per adeguarla alle indicazioni della Corte di giustizia europea.

Occupazioni abusive, l’occupante non acquista diritti

La stretta sulle case occupate abusivamente è una delle misure più rilevanti sul piano dei principi. Quando un ente pubblico acquisirà un immobile privato occupato, gli occupanti non potranno vantare alcun diritto sull’immobile, nemmeno attraverso associazioni, cooperative o enti del Terzo settore.

L’occupazione non potrà inoltre diventare un titolo di priorità per ottenere una casa popolare. Gli eventuali atti compiuti in violazione di queste disposizioni saranno nulli.

La norma interviene così su un punto delicato: l’occupazione illegittima non può diventare un criterio per ottenere un vantaggio nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Il decreto interviene inoltre sulle politiche abitative consentendo agli enti proprietari di aderire volontariamente al Fondo del Piano Casa destinato ai casi di morosità incolpevole. Sale invece di 30 milioni di euro per il 2027 il Fondo per i genitori separati.

Sicurezza, soldi alle infrastrutture

Il secondo asse del provvedimento è quello delle opere pubbliche. Per l’adeguamento delle gallerie della A24 e della A25 ai requisiti minimi di sicurezza vengono stanziati 42 milioni di euro nel 2027, 115 milioni nel 2028 e 185 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Resta escluso il traforo del Gran Sasso.

Per la sicurezza della Tangenziale di Napoli arrivano invece 3 milioni di euro destinati al Comune per un presidio dei vigili del fuoco nella zona degli Astroni. Il commissario straordinario della A24 e della A25 viene inoltre investito di ulteriori compiti per accelerare gli interventi.

Ferrovie e porti, avanti con i cantieri

Il decreto porta avanti anche alcuni interventi ferroviari. Il tratto di circa 1,7 chilometri che completa l’Anello ferroviario di Palermo fino alla nuova stazione Politeama viene qualificato come infrastruttura nazionale e trasferito gratuitamente al gestore della rete. Sono previste inoltre risorse per la Ferrovia Circumetnea e interventi sul Consorzio della Zona agricolo-industriale di Verona.

Sul fronte dei porti, 35 milioni di euro tra il 2027 e il 2029 finanzieranno un nuovo deposito di gas naturale liquefatto e Bio-Gnl a Bergeggi, nell’area di Vado Ligure. Il porto di Gallipoli viene invece inserito nell’Autorità di sistema portuale di Taranto.

Per la Sardegna, nel 2026 l’Enac potrà farsi carico fino a 10 milioni di euro di una quota degli oneri della continuità territoriale aerea, anche alla luce dell’aumento eccezionale del costo del carburante.

Il Mose passa a una nuova gestione

Intervento anche sul Mose, l’infrastruttura realizzata per proteggere Venezia dall’acqua alta. L’Autorità per la Laguna potrà acquisire dal Consorzio Venezia Nuova la società Mose Engineering, alla quale sarà affidata in house la gestione e la manutenzione del sistema di dighe mobili. Il decreto interviene inoltre sulla navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, mentre viene prorogato fino al 31 dicembre 2027 il commissario per le funivie di Savona.

Project financing, cancellata la prelazione

Sul piano della disciplina degli appalti, il decreto riscrive infine le regole sulla finanza di progetto dopo la sentenza della Corte di giustizia europea del 5 febbraio, che aveva bocciato il diritto del promotore di adeguarsi all’offerta migliore dopo la gara e ottenere comunque la concessione. La prelazione viene quindi eliminata. Le proposte dei privati e quelle sollecitate dalle amministrazioni diventeranno la base di procedure competitive, attraverso la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo. Per i concorrenti non aggiudicatari arrivati all’offerta finale viene previsto il rimborso delle spese di progettazione, entro il limite del 2,5% del valore dell’investimento.

«Il decreto punta anche a salvaguardare e rendere più efficace il ricorso alla finanza di progetto», ha spiegato il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, «adeguandone la disciplina alle indicazioni della Corte di giustizia europea». Nel complesso, il provvedimento combina quindi tutela della proprietà, sicurezza delle infrastrutture e accelerazione degli investimenti, con una serie di interventi che vanno dalle grandi opere alla gestione dei servizi pubblici.

Enrico Foscarini, 10 novembre 2026

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