“Questo è il nostro Paese, il governo fascista deve andarsene”: il delirio del predicatore islamista di Torino

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Non finiremo mai di ripeterlo – osservando i fenomeni e narrando la cronaca – a chiunque si ostini ancora a non vedere: la saldatura tra la sinistra e l’islam politico è reale. Lo è, in modo preoccupante, genericamente nell’Occidente libero che nei fortini elettorali democratici negli Stati Uniti elegge controversi senatori federali che rivendicano il voto etnico e si riferiscono agli Stati-feudo come alle “capitali arabe d’America”; lo è ormai irreversibilmente in Francia, dove la sinistra – probabilmente perché orfana di un elettorato moderato che ha sacrificato sull’altare del woke e delle battaglie sui diritti civili, quelle sociali – coccola le seconde e terze generazioni di immigrati che abitano il tormento autoimposto di vivere da stranieri nelle nazioni in cui hanno goduto di ogni libertà e diritto.

E la saldatura ideologica tra questi due mondi all’apparenza inconciliabili (ma solo fin quando non uniscono le forze intorno al ripudio ontologico di quel che siamo) è reale, ahinoi, anche in Italia. Il fenomeno è più recente: lo abbiamo visto in modo limpido, a conferma dei crescenti sospetti, con la presentazione di liste arabe alle elezioni comunali di città in cui il peso dell’Islam è talmente incisivo che può essere misurato anche in pacchetti di voti.

Lo abbiamo visto esplodere negli ultimi anni con l’abbraccio di coscienza tra sinistra e islamici al galoppo della retorica propal, con le scorribande violente dei maranza e delle baby gang di figli e nipoti dei nordafricani impiantati da anni in Italia, tantissimi dei quali hanno trovato la salvezza nel bel Paese, ma disdegnando la cultura liberale della nostra democrazia. Integrati, sì: nel senso che gli abbiamo trovato un lavoro, gli abbiamo pagato la sanità pubblica e gli abbiamo garantito il welfare; loro, i figli, li hanno allevati con regole e valori diversi ed inconciliabili col nostro modo di vivere).

Lo abbiamo visto soprattutto con le iniziative di partito, come gli inviti in Parlamento dei figli di presunti terroristi venuti a farci la lezioncina sulle Convenzioni di Ginevra (tirando meschinamente in ballo la figlia del Premier Meloni); lo abbiamo visto – e siamo rimasti increduli – osservando le proposte programmatiche in vista delle elezioni che fissano le priorità per la nazione in temi etnici che coccolino i nuovi soci musulmani e parlino di “scarsa disponibilità di Moschee”, per esempio; o che gridino all’autoritarismo se il governo di centrodestra stabilisce il fascistissimo principio secondo cui, a scuola, i figli degli stranieri debbono imparare l’italiano in classi miste, insieme a bambini italiani con i quali integrarsi e insieme ai quali imparare la cultura del nostro Paese.

L’ultima recente follia da annoverare tra i capitoli di questo grande romanzo islamo-sinistro, risale allo scorso weekend, a Torino, quando un predicatore islamico ha aizzato la folla durante una protesta contro il governo organizzata dalla comunità musulmana nella zona del mercato centrale, a Porta Palazzo.

Il discorso, tenuto rigorosamente in arabo, è urlato con rabbia, aggressività e con tenore rivoluzionario: “Questo è un governo ostile all’Islam e ai musulmani per questo dobbiamo partecipare tutti alle manifestazioni. Scendiamo tutti in piazza. Questo governo fascista deve andarsene. Questo è il nostro Paese! Il nostro Paese! Perciò fratelli e sorelle arabi, marocchini e tutti gli immigrati scendete in piazza con noi ogni sabato, finché questo governo non cadrà. E cadrà, cadrà, cadrà”.

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È un delirio? Totale. Se pensiamo alle ragioni che il muezzin della rivolta apporta per sostenere il dissenso verso il governo, poi, c’è da ridere. Oltre le frasette slogan polarizzanti, non c’è nulla. E poi esattamente per quale motivo l’Italia sarebbe “il suo Paese”? Eppure ha il suo pubblico: quello della comunità etnica, applaude; e se non dovesse bastare, c’è sempre la cassa di risonanza della sinistra parlamentare, quella che nelle grosse città al voto, come Milano, ha iniziato la campagna elettorale persino all’interno delle moschee. Quasi a far pensare che la rivendicazione di appartenenza (o proprietà) nazionale da parte del santone di Torino sia indotta dal legittimo affidamento che egli fa’ rispetto ad una ipotetica svendita.

Le evidenze dell’operazione commerciale a perdere – che si chiami svendita o invasione – stanno tutte nel patto di ferro con cui l’Islam utilizza la sinistra per entrare in politica direttamente dalla porta principale e con cui la sinistra, a sua volta, usa l’Islam per raccattare voti. Un’assurdità, se ti candidi ad amministrare enti e comunità in territorio italiano; ed è anche un errore di valutazione grossolano che si palesa nel metodo: la rossa mano destra stringe la mano destra musulmana, la sinistra la coccola e avvolge la stretta. Ne resta libera solo una: sinistra ed islamica.

Francesco Catera, 10 novembre 2026

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