Midterm, chi è più felice? I giornali italiani fanno a gara con l’Iran

Zuppa di Porro del 5 nov 2026

00:01:15 Le reazioni italiane e iraniane alla vittoria di Trump: Le redazioni dei giornali italiani e l’Iran sono i più soddisfatti del risultato elettorale americano.

00:04:00 I numeri della sconfitta di Trump e la maggioranza democratica: Analisi dei seggi persi da Trump al Senato e della schiacciante maggioranza democratica al

Congresso.

00:05:40 Il confronto tra Trump, Putin e Xi Jinping: Commento sulle differenze tra i sistemi politici americani e quelli autoritari di Russia e Cina.

00:07:30 L’analisi di Rampini e il caso Bolsonaro in Brasile: Rampini evidenzia che nessun candidato sconfitto in America deve fuggire all’estero, a differenza di Bolsonaro.

00:08:40 Le reazioni dei mercati finanziari e la critica a Fubini

00:11:30 Il problema del debito pubblico e l’equilibrio istituzionale: Spiegazione del controllo del Congresso sulla spesa pubblica e l’impatto sul debito americano con Trump presidente.

00:14:50 L’analisi di De Blasio su Trump non più outsider: L’ex sindaco di New York sostiene che Trump ha perso perché è diventato simbolo della corruzione del sistema.

00:17:20 Il ruolo di Obama e l’assenza di un leader democratico: Il Foglio evidenzia che nessuno può attribuirsi la vittoria democratica, con Obama che ha rotto la tradizionale imparzialità.

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