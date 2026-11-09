Gabanelli delira: “Studenti in piazza per il merito”. Non ci ha capito niente

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C’è un problema nell’analisi di Milena Gabanelli e Simona Ravizza per il Corriere della Sera sulle ragioni per cui i giovani scendono in piazza: i numeri possono essere corretti, ma la conclusione che se ne ricava è tutt’altra cosa. Nel loro articolo si parte dal disagio giovanile, dalla paura di essere esclusi e dallo slogan «Abbiamo fame di futuro», per arrivare al Meritometro e ai suoi sei indicatori. L’idea è che le difficoltà della scuola, la scarsa mobilità sociale e la fuga dei giovani qualificati aiutino a spiegare le proteste.

È una tesi suggestiva, ma rischia di essere una colossale forzatura. Perché avere un problema di meritocrazia non significa automaticamente scendere in piazza per chiedere più meritocrazia. E soprattutto non significa che le proteste, tanto meno quelle più violente o quelle riconducibili alla galassia dei cosiddetti maranza, siano una battaglia per premiare il merito.

La scuola secondo il Meritometro

Gabanelli mette in fila dati certamente interessanti. L’Italia destina all’istruzione l’8% della spesa pubblica, contro il 9,7% della media europea. Il meccanismo di formazione delle classi, inoltre, tende a ridurre il numero degli insegnanti quando diminuiscono gli iscritti invece di mantenere classi meno numerose. Il Pnrr puntava proprio alla riduzione degli alunni per classe per migliorare la qualità dell’insegnamento.

Tutto vero. Ma da questi dati non discende alcuna spiegazione delle proteste. Si può sostenere che una scuola migliore debba offrire più opportunità e valorizzare le capacità individuali. È invece un salto logico trasformare le statistiche sull’istruzione in una chiave interpretativa delle piazze.

Il merito non è l’uguaglianza a tutti i costi

Ed è qui che emerge il vero problema dell’interpretazione. Il tema della meritocrazia viene spesso utilizzato come sinonimo di uguaglianza delle opportunità. Ma le due cose non sono affatto equivalenti.

Una scuola meritocratica dovrebbe mettere tutti nelle condizioni di partire con strumenti adeguati e poi consentire che capacità, impegno e risultati producano differenze. Una certa cultura dell’uguaglianza, invece, tende a considerare sospetta qualsiasi differenza di risultato e a trasformare l’inclusività in un obiettivo assoluto.

È un paradosso: si denuncia che il sistema non valorizza abbastanza il merito e contemporaneamente si pretende una scuola nella quale il merito non produca differenze troppo visibili. Ma se tutti devono arrivare allo stesso risultato per definizione, il merito diventa una parola vuota.

La mobilità sociale non spiega le devastazioni

Anche i dati sulla mobilità sociale sono importanti. Secondo il Rapporto Istat citato nell’articolo, il 27,1% dei Millennial occupa una posizione lavorativa inferiore a quella del genitore alla stessa età, mentre il 25,1% è riuscito a migliorarla. Gabanelli sottolinea che, per la prima volta dal Dopoguerra, le probabilità di arretrare sarebbero superiori a quelle di avanzare.

Ma anche qui la correlazione non diventa automaticamente spiegazione. Che un giovane abbia davanti a sé meno opportunità rispetto alla generazione precedente è una questione seria. Non ne consegue che chi protesta nelle piazze stia chiedendo una società più meritocratica. E ancora meno che il disagio economico possa diventare una giustificazione per vandalismi, saccheggi o aggressioni. Il problema è proprio questo: confondere le condizioni sociali con le motivazioni individuali.

Se il merito fosse davvero la parola d’ordine

C’è poi un altro elemento che rende fragile la tesi. Nell’articolo si sostiene che l’85% dei giovani italiani che emigrano ritenga la meritocrazia inferiore in Italia rispetto agli altri Paesi avanzati. E si ricordano i dati sull’occupazione dei laureati in lavori per i quali il titolo non è formalmente richiesto.

Anche in questo caso il problema esiste. Ma i giovani altamente qualificati che lasciano l’Italia non sono necessariamente rappresentativi di chi scende in piazza, tantomeno di chi partecipa alle forme più aggressive della protesta. Anzi, il giovane laureato che decide di trasferirsi all’estero perché ritiene di non essere valorizzato sta facendo una scelta individuale perfettamente coerente con una logica meritocratica: cerca un contesto nel quale le proprie competenze possano essere remunerate meglio.

Chi devasta un negozio o saccheggia un’attività commerciale non sta facendo la stessa cosa.

Il punto cieco dell’inclusività

Il passaggio più discutibile è dunque quello che trasforma un problema reale della società italiana in una spiegazione generale delle proteste. Il disagio giovanile non ha una sola causa e soprattutto non ha una sola ideologia.

Esiste una generazione che chiede più opportunità e che avrebbe tutte le ragioni per pretendere una scuola migliore, una formazione più solida e un mercato del lavoro capace di premiare le competenze. Ma esiste anche una parte del mondo giovanile nella quale l’idea di uguaglianza viene interpretata come diritto a ottenere gli stessi esiti, mentre ogni selezione viene percepita come discriminazione.

In questo contesto, l’inclusività può diventare paradossalmente nemica del merito quando non significa rimuovere gli ostacoli alla partenza, ma impedire che le differenze di capacità e rendimento producano conseguenze.

I dati sono seri, la conclusione no

Il Meritometro, insomma, può essere utile per discutere della qualità della scuola, della mobilità sociale, della trasparenza e della capacità dell’Italia di trattenere i propri talenti. Gabanelli ricorda, per esempio, che nel 2015 l’Italia era ultima tra i dodici maggiori Paesi europei e che anche nel 2025 occupava ancora l’ultima posizione.

Ma usare questi numeri per spiegare le proteste è un’altra cosa. Significa prendere un insieme di indicatori economici e sociali e attribuire loro un significato politico che i dati, da soli, non possono dimostrare.

Si può discutere seriamente di scuola, merito e mobilità sociale. Si può chiedere perché un giovane italiano qualificato scelga di partire. Si può perfino sostenere che l’Italia debba investire di più nell’istruzione. Ma non si può trasformare tutto questo in una teoria generale secondo cui chi protesta, e soprattutto chi protesta in modo violento, lo farebbe perché combatte per una società più meritocratica.

Il merito è una cosa seria. Usarlo come spiegazione universale delle piazze rischia invece di diventare soltanto un modo elegante per non guardare in faccia la realtà.

Enrico Foscarini, 9 novembre 2026

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