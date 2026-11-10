Decreto Bollette, tetto al prezzo del gas: chi risparmia (e chi paga)

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Il decreto Bollette, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, non cancella il problema del caro energia ma prova a spostarne il baricentro. Il cuore del provvedimento è un tetto al prezzo del gas termoelettrico, cioè solo quello bruciato nelle centrali per produrre elettricità, fissato a 58,9 euro al megawattora contro gli 82 euro che oggi si pagano in Europa. Il meccanismo dovrebbe partire da gennaio 2027 e durare al massimo 18 mesi.

L’obiettivo dichiarato è abbassare il Pun, il prezzo unico nazionale che si forma sul mercato all’ingrosso, e quindi le bollette indicizzate. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha quantificato l’effetto: «A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo».

Come funziona il rimborso alle centrali a gas

Il decreto non impone un prezzo amministrato all’elettricità, ma interviene sul costo che le centrali mettono nelle offerte. I produttori termoelettrici saranno spinti a offrire energia a un prezzo più basso perché riceveranno dal sistema un rimborso su una parte del costo del combustibile. Secondo il testo, il rimborso giornaliero non potrà superare la differenza, se positiva, tra il prezzo del gas sul mercato Ttf del giorno precedente e i 58,9 euro del tetto.

L’Arera fisserà l’importo «con adeguato anticipo e per lassi temporali predefiniti», con criteri che rispecchiano le condizioni poste da Bruxelles: evitare distorsioni del mercato interno, limitare le variazioni degli scambi transfrontalieri, minimizzare gli effetti sull’ordine di merito e garantire una convergenza graduale verso i prezzi di mercato, senza scossoni alla scadenza della misura. C’è anche una clausola anti-rendita: nelle ore in cui il prezzo non è fissato da una centrale beneficiaria, il rimborso viene ridotto in base alla differenza tra il prezzo di mercato e l’ultima offerta accettata di un impianto a gas.

Più concorrenza sul mercato all’ingrosso

Accanto al tetto, il decreto affida all’Arera trenta giorni per adottare linee guida contro il trattenimento economico di capacità, in attuazione del regolamento europeo Remit e degli orientamenti dell’Acer del dicembre 2024. L’obiettivo è far emergere nei prezzi di offerta i bassi costi variabili delle rinnovabili. È il passaggio che la premier ha rivendicato di più: «Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini». Dal 1° gennaio 2027, inoltre, le componenti variabili della tariffa di trasporto del gas e gli oneri generali del sistema gas pagati dalle centrali saranno rimborsati e coperti con componenti applicate ai prelievi di elettricità.

Chi ci guadagna: 18 milioni di clienti indicizzati

A beneficiare del calo del Pun saranno i clienti con contratto a prezzo variabile: vulnerabili in tutela, clienti nel Servizio a tutele graduali e clienti del mercato libero con offerte indicizzate. Secondo gli ultimi dati Arera, di fine 2025, sono quasi 18 milioni su 30,5 milioni di forniture complessive.

Il governo ha stimato per una piccola impresa artigiana con consumi di 40 megawattora annui un risparmio di circa 280 euro nel 2027. Applicando la stessa proporzione a una famiglia tipo, che consuma circa 2 megawattora l’anno, il vantaggio si ferma intorno ai 14 euro. Il think tank Ecco aveva stimato un risparmio di circa 17 euro l’anno, poco più di un euro al mese, mentre Confcommercio ritiene che il tetto possa ridurre le bollette delle imprese del terziario fino al 10%. Per chi ha un contratto a prezzo fisso firmato prima dell’entrata in vigore della norma non cambia nulla; l’effetto si vedrà indirettamente solo nelle nuove offerte e nei rinnovi, che si basano sulle proiezioni del Pun.

Chi paga: costi e coperture

Il punto più delicato è il conto. La misura non pesa sul bilancio dello Stato: il rimborso alle centrali è finanziato all’interno del sistema elettrico. Il decreto prevede corrispettivi a carico degli utenti del dispacciamento, commisurati all’energia prelevata, che i venditori possono traslare sui clienti finali solo per i consumi legati a contratti indicizzati al mercato spot.

È la condizione posta dalla Commissione europea: paga chi beneficia. Poiché l’onere è inferiore allo sconto sul Pun, il saldo per il cliente indicizzato resta comunque positivo, anche se più modesto dei 15 euro al megawattora lordi annunciati. C’è però una seconda platea di paganti: gli operatori integrati, che producono e vendono energia, sopporteranno un corrispettivo fino a 15 euro al megawattora sull’energia rinnovabile destinata ai contratti a prezzo fisso, un onere che non potrà essere scaricato sui clienti.

Le esenzioni e le autocertificazioni

Il decreto esclude dai corrispettivi l’energia venduta con contratti a termine firmati prima dell’entrata in vigore e prodotta da impianti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio dal 2017, le quantità acquistate a prezzi non legati al mercato spot per servire clienti a prezzo fisso, calcolate a livello di gruppo, e l’energia prelevata dagli accumuli o per i servizi ancillari. Per ottenere le esclusioni gli operatori dovranno presentare all’Arera dichiarazioni sostitutive ai sensi del Dpr 445/2000. Il provvedimento corregge anche l’articolo 9 del primo decreto Bollette, che destina le risorse della vendita del gas stoccato alla riduzione degli oneri gas: l’Arera dovrà definirne l’utilizzo entro il 30 novembre, ma solo nei limiti delle somme effettivamente versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, «al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica». Era il nodo sollevato dalla Ragioneria che aveva fatto slittare il Consiglio dei ministri.

I limiti dell’intervento

Il meccanismo, ispirato al modello iberico, è un intervento sul prezzo in un mercato liberalizzato, per quanto temporaneo e autorizzato da Bruxelles nell’ambito del quadro straordinario sugli aiuti di Stato legato alla crisi in Medio Oriente. Che il governo abbia dovuto ricorrere a uno strumento così complesso dice molto sul contesto. L’Europa non ha gas né petrolio a sufficienza, eppure ha costruito una tale stratificazione di regolamentazione da rendere quasi impossibile intervenire in modo efficace sui prezzi. Lo stesso valore del tetto, 58,9 euro, resta difficile da spiegare: non è chiaro da quale calcolo derivi né perché proprio quella soglia.

Il sistema poi non regala nulla: lo sconto è pagato in larga parte dai clienti che ne beneficiano, e una quota del conto resta ai produttori, che lo hanno contestato apertamente. Il presidente di Elettricità Futura, Salvatore Pinto, ha stimato in 6-7 miliardi il peso complessivo degli interventi sul settore elettrico, che si sommano all’aumento di due punti dell’Irap per le imprese energetiche deciso a febbraio. Il punto, però, è a monte. L’autonomia negoziale dell’Italia in Europa è così ridotta che, entro le regole attuali, non si poteva fare altro.

Per incidere davvero sul costo dell’energia bisognerebbe rimettere in discussione il Green Deal e il sistema degli Ets, che carica sulle centrali il prezzo delle emissioni. Il governo si sta muovendo in questa direzione, ma una battaglia del genere a Bruxelles si vince solo alzando la voce insieme ai Paesi alleati che condividono la stessa linea.

Enrico Foscarini, 10 novembre 2026

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