Basket, l’Armani Milano in crisi stasera cerca il riscatto al Forum contro Dubai

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Nuovo esame, forse decisivo, per l’Olimpia Armani Milano, stasera alle 20.30 impegnata all’Unipol Forum nella sesta giornata di Eurolega contro Dubai. Olimpia con le spalle al muro dopo una striscia negativa di tre sconfitte consecutive europee e un bilancio iniziale di quattro sconfitte interrotte solo dalla rocambolesca vittoria al fotofinish contro Bologna alla seconda giornata. Inizia a scricchiolare la panchina di coach Beppe Poeta, che in caso di sconfitta stasera potrebbe persino essere a rischio. Milano, dopo le due gare vinte nelle final forum di Supercoppa Italiana contro Bologna e Venezia, conquistando il trofeo, sta viaggiando con un bilancio di due vinte e una persa in campionato.

Poeta: “Giocare con intensità e costanza per tutti i quaranta minuti”

“Per noi, in questo momento, si tratta di giocare con intensità e costanza per tutti i quaranta minuti. Al di là di qualsiasi discussione tecnica e tattica, ciò che ci è mancato finora è stata la costanza nel corso delle partite”, spiega coach Poeta. Che sta inserendo progressivamente il tiratore Garrison Mathews ma sta avendo pochissimo da Alec Peters.

Il Dubai Basketball finora ha vinto tre gare su cinque ed è una delle squadre più quotate della stagione dopo aver debuttato lo scorso anno e poi aver confezionato un mercato di primissima fascia inclusa la scelta del veterano Javi Pascual come capo allenatore. Confermate le star della passata stagione, Wright, Kabengele, Bacon, l’intento è stato quello di aumentare il livello di esperienza e profondità della squadra.

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