Neonato abbandonato in strada dentro un sacchetto nel Milanese: è in gravi condizioni

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Un neonato è stato trovato abbandonato in strada nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese. Il piccolo, in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. A fare la drammatica scoperta è stata una donna che stava passeggiando insieme al proprio cane. La passante avrebbe sentito alcuni rumori provenire da un sacchetto abbandonato lungo la strada e, insospettita, si sarebbe avvicinata per controllare. All’interno si trovava il neonato, avvolto in un telo e ancora attaccato alla placenta.

Neonato abbandonato a Cinisello, l’intervento di 118 e polizia

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, che hanno prestato le prime cure al piccolo e ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sono intervenuti anche gli agenti delle volanti del Commissariato di Cinisello Balsamo. Restano da chiarire le circostanze dell’abbandono e l’identità di chi abbia lasciato il neonato in strada. Determinante è stato l’intervento della donna che, richiamata dai rumori provenienti dal sacchetto, si è accorta della presenza del bambino e ha permesso l’attivazione dei soccorsi.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).