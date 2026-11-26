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Si riaccende lo scontro politico attorno a Youssef Siher, il ricercatore trentenne finito al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul “Movimento 17 ottobre“. A suscitare nuove polemiche è un intervento pubblicato sui social nel quale Siher, tornando sulla morte di Ramy Elgaml, denuncia quelli che definisce abusi di potere da parte delle forze dell’ordine e pratiche di profilazione razziale. Dichiarazioni alle quali ha replicato duramente Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia.

Caso Ramy, Siher: “La profilazione razziale è una realtà tristemente documentata”

“Gli abusi di potere da parte delle forze dell’ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata”, scrive Siher. Nel suo intervento il ricercatore riprende la vicenda del diciannovenne morto a Milano nel novembre del 2024 in seguito a un inseguimento dei carabinieri, sostenendo che Ramy, “come molti altri ragazzi razzializzati, aveva motivo di temere un controllo“.

Secondo Siher, “la paura di essere fermato, perquisito e persino maltrattato non per ciò che si è commesso ma per ciò che si è, rappresenta un’esperienza quotidiana”. Da qui l’invito rivolto alla società civile e ai movimenti antirazzisti a sviluppare “una critica profonda alle dinamiche e alle strutture di potere“, contestando le rappresentazioni delle minoranze come semplici destinatarie passive di interventi.

De Corato contro Siher: “Vuole instillare odio nei confronti delle forze dell’ordine”

Alle parole del ricercatore ha replicato il deputato milanese di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato: “Come si permette un soggetto indagato per istigazione a delinquere aggravata dalle finalità terroristiche di proferire parola contro i militari dell’Arma? Siher si propone con i suoi messaggi di instillare odio nei confronti delle forze dell’ordine ma non riuscirà nel suo intento sovversivo. Gli italiani amano e ameranno sempre le divise perché solo da esse giunge sicurezza”.

L’inchiesta sul Movimento 17 ottobre: Siher resta indagato

Il ricercatore era stato fermato a ottobre nell’ambito dell’inchiesta sul “Movimento 17 ottobre”, del quale gli inquirenti lo ritengono amministratore dei canali social. Successivamente rimesso in libertà dal gip di Milano, che non aveva convalidato il fermo, Siher rimane indagato per istigazione a delinquere aggravata da finalità di terrorismo e violenza organizzata.

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