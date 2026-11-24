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Quattro parole in bianco su sfondo nero: “Resistenza fino alla liberazione”. Youssef Siher, trent’anni, amministratore della pagina “Movimento 17 ottobre”, torna su Instagram dopo il fermo che la giudice per le indagini preliminari di Milano non ha convalidato. Per riaffacciarsi sui social, l’attivista, ricercatore e giornalista freelance ha scelto un post pubblicato insieme a un profilo riconducibile alla moglie Sagia Hammoud, anche lei indagata. Nei commenti c’è chi manda “Un abbraccio compagni”, chi scrive “più forte di prima” e chi lo incita con un “avanti tutta”.

È nelle storie che Siher si spinge oltre lo slogan e dà la sua lettura della vicenda giudiziaria: “Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro”. Per le contestazioni dei magistrati, in quelle righe, neppure un cenno. Per chi gli ha scritto, invece, c’è una promessa: “A poco a poco rispondo a tutte e tutti!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da يوسف صيهر | Youssef Siher (@youssef.siher)

Il sostegno alla coppia si misura anche in euro. Come ha ricostruito il Giornale, seguendo i rimandi tra i profili Instagram si arriva a un account senza neppure un post, ma con un link in biografia alla colletta per le spese legali dei coniugi. A lanciarla su GoFundMe è stato Mohamed Siher, fratello di Youssef. Il primo traguardo era di 20 mila euro. La raccolta ha raggiunto quota 23.450 e l’obiettivo è stato alzato a 26 mila. Come beneficiaria figura Sidanah Hammoud, sorella di Sagia e portavoce dei Giovani Palestinesi d’Italia, che in un’intervista del 16 ottobre aveva definito il sionismo “il primo tassello da distruggere”. A dare visibilità alla campagna hanno contribuito anche i Giovani Palestinesi di Milano e il quotidiano online La Luce.

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Sul fronte giudiziario, dopo la mancata convalida del fermo, la Procura di Milano ha rinunciato al Riesame nei confronti di Siher. L’inchiesta resta aperta. L’ipotesi di reato per lui e per la moglie è di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Come riferisce l’Adnkronos, sulla presunta rete di contatti di Siher lavora anche la Procura di Genova. Un primo riscontro potrebbe arrivare dall’analisi dei dispositivi informatici sequestrati ai due coniugi.

Insomma, Siher è tornato sui social e promette di continuare la sua battaglia. Resta da capire come evolverà la vicenda giudiziaria, senza dimenticare un’ipotesi circolata negli ultimi giorni grazie a Mimmo Lucano: un’avventura politica. L’ex sindaco di Riace, infatti, vorrebbe una candidatura da parte di Avs per l’attivista. Chissà, Fratoianni e Bonelli di candidature destinate a scatenare polemiche se ne intendono…

Massimo Balsamo, 24 novembre 2026

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