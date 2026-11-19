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Prima avrebbero scippato un uomo, poi si sarebbero ritrovati circondati da una ventina di persone che li hanno riempiti di botte. E uno dei due, una volta arrivato in ospedale, avrebbe pensato bene di prendersela anche con un infermiere. È successo ad Ancona, dove una serata in piazza Cavour si è trasformata in un susseguirsi di aggressioni, con l’intervento di carabinieri, polizia e ambulanze. Al centro della vicenda ci sono due stranieri, un tunisino di 20 anni e un marocchino di 28, sospettati di aver strappato una collanina dal collo di un trentenne. Ma il tentativo di fuga, a quanto pare, non è andato come previsto.

La vittima del presunto scippo, racconta il Corriere Adriatico, è un uomo arrivato in città a bordo di una nave mercantile, che sarebbe ripartita il giorno successivo. Si trovava su una panchina insieme ad alcuni colleghi quando, intorno alle 21.30, sarebbe stato avvicinato dai due giovani. La collanina gli viene strappata dal collo, ma subito dopo scatta la reazione. Una ventina di persone si avventa sui presunti scippatori, che vengono colpiti con calci e pugni, anche alla testa e al volto. Una reazione violentissima, tanto che, alla fine, sono proprio i due sospettati ad aver bisogno delle cure dei sanitari.

Nel frattempo la piazza si riempie di divise e mezzi di soccorso. Arrivano i carabinieri della Sezione Radiomobile, gli agenti di polizia e diverse ambulanze. Il ventenne tunisino, residente ad Ancona, viene individuato dai militari, ma la situazione non si tranquillizza affatto. Secondo la ricostruzione del quotidiano marchigiano, il giovane sarebbe in evidente stato di ebbrezza e, anziché collaborare, si scaglia contro i carabinieri e contro chi cerca di soccorrerlo. I militari riescono a contenerlo, permettendo ai sanitari di sedarlo e di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Qui arriva l’ultimo capitolo della vicenda. Il tunisino, infatti, avrebbe nuovamente perso il controllo, arrivando a colpire con un pugno in faccia un infermiere. Il sanitario, che si trovava al lavoro, ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. A quel punto sono intervenuti ancora i carabinieri, che hanno arrestato il ventenne. Il giovane è rimasto in ospedale sotto sorveglianza, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto in piazza e individuare le responsabilità delle persone coinvolte nel pestaggio.

Insomma, il bilancio è singolare: due presunti scippatori finiscono in ospedale dopo essere stati pestati dalla folla. Resta da chiarire chi abbia partecipato alla spedizione punitiva e quale sia stata esattamente la dinamica del furto.

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