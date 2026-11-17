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Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori di Hamas ed ex collaboratore dello Shin Bet israeliano, lancia un durissimo avvertimento all’Europa. Intervistato a Quarta Repubblica, racconta la sua esperienza nell’organizzazione terroristica, attacca l’alleanza tra sinistra e islam radicale e mette in guardia l’Italia: «Riconosco lo schema. Non è solo un campanello d’allarme, è un vero avvertimento».

«L’obiettivo di Hamas non è solo distruggere Israele. Se lo pensate, siete molto, molto ingenui». Mosab Hassan Yousef, 48 anni, palestinese, figlio di uno dei fondatori di Hamas, non usa mezzi termini. Lui, che dell’organizzazione terroristica ha fatto parte prima di diventare un informatore dello Shin Bet israeliano, conosce dall’interno la mentalità dei fondamentalisti islamici. E nell’intervista a Quarta Repubblica racconta qualcosa che dovrebbe far riflettere soprattutto l’Europa. E l’Italia.

«Hamas è un’organizzazione che ha colpito i civili in modo indiscriminato per fini politici ed economici. È la definizione stessa di terrorismo», spiega Yousef. «È un ambiente fanatico, senza nessuna tolleranza per qualsiasi opinione che contraddica gli insegnamenti islamici».

Ma è quando parla degli obiettivi dell’organizzazione che arriva la dichiarazione più sorprendente. «Ci sono grandi obiettivi, dalla distruzione di Israele alla conquista di Roma. E, ci crediate o no, non è un’invenzione».

«Siamo cresciuti pensando che avremmo conquistato Roma»

«Negli incontri di Hamas, nella moschea di Hamas, nella preghiera del venerdì, Roma veniva citata spesso come obiettivo finale», racconta l’ex militante. «Quindi siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma».

Non si tratta, secondo Yousef, soltanto di propaganda politica. «Non è solo un obiettivo di Hamas, è la profezia del profeta. Roma deve cadere nelle mani dei musulmani perché arrivi il giorno del giudizio». L’ex collaboratore dell’intelligence israeliana insiste: «Il loro obiettivo è il califfato islamico. Credono che la Terra appartenga a loro. Si considerano la spada di Dio sulla Terra». E ancora: «Roma appartiene ai musulmani. È una profezia di Maometto e deve realizzarsi perché prevedeva che un giorno i guerrieri musulmani sarebbero entrati a Roma e l’avrebbero conquistata. In altre parole, è un obbligo religioso».

Per Yousef, dunque, sarebbe un errore considerare Hamas un’organizzazione interessata esclusivamente al conflitto israelo-palestinese. «L’obiettivo di Hamas, dei Fratelli Musulmani, degli islamisti e dei jihadisti è controllare il mondo e costruire un califfato islamico. Ci provano da quasi quattordici secoli». Richiamando il massacro del 7 ottobre, aggiunge: «Durante quell’attacco, mentre colpivano civili innocenti, non dicevano “Palestina libera”». E sostiene che il progetto degli estremisti sia quello di imporre «un unico califfato, un unico Stato islamico globale», definendo questa visione «molto simile all’ideologia nazista».

L’avvertimento all’Italia: «Guardate cosa succede a Milano»

Il discorso si sposta poi sull’Europa, sulle manifestazioni e sul rischio di radicalizzazione. Yousef è categorico: «La situazione è molto più seria di quanto si pensi». «Nel momento in cui accendi la violenza, non sai come finirà. Non sai in che direzione andrà», avverte. «Si passa da una protesta per una certa causa al sentirsi oppressi, vittime dell’oppressione, fino a una cultura del rancore e del vittimismo».

Secondo l’ex membro di Hamas, le conseguenze possono essere devastanti: «Se abbastanza persone arrivano a questo punto, guardi l’economia e non c’è più economia. Guardi l’istruzione e non c’è più istruzione. Guardi la vita politica e tutto comincia a crollare, come un effetto domino». Poi il riferimento diretto all’Italia: «Molti di quelli che vedono cosa succede a Milano non dovrebbero sottovalutarlo». E prosegue: «Sì, l’Italia è un Paese molto forte, non crollerà dall’oggi al domani. Ma è come il lavoro delle termiti. Comincia piano, poi si diffonde e alla fine, se colpiscono i pilastri o le fondamenta della struttura, l’edificio prima o poi crolla». «Non è solo un campanello d’allarme, è un vero avvertimento», ribadisce. «Perché riconosco lo schema. Vedo lo stesso schema ripetersi da quasi quattro decenni».

«La sinistra? Gli islamisti la considerano un insieme di utili idioti»

È probabilmente uno dei passaggi politicamente più esplosivi dell’intervista. Alla domanda sul perché una parte della sinistra italiana manifesti insieme a gruppi islamisti, Yousef risponde con un attacco frontale. «La combinazione della cosiddetta sinistra, che può voler dire socialisti, comunisti, autoproclamati liberal progressisti, è un fenomeno ben noto ovunque», sostiene. «Negli Stati Uniti, e parlo anche da americano, hanno fatto moltissimi danni». Il paradosso, secondo l’ex militante, è evidente: «Per natura gli islamisti opprimerebbero e ridurrebbero in schiavitù la sinistra. Ma per qualche ragione trovano un nemico comune e si uniscono».

E chi pagherebbe le conseguenze di questa alleanza? «Non pensate che alla fine il conto lo paghino loro. Alla fine sarà l’italiano medio. Chi lavora, il ceto medio, chi guadagna, studia e si impegna a pagare il conto di questa richiesta di un’utopia». Poi arriva la frase più dura: «Gli islamisti di solito vedono la sinistra come un insieme di utili idioti».

Yousef spiega il ragionamento: «I democratici vogliono semplicemente aprire la porta a ogni tipo di minoranza e trattano gli islamisti come un’altra minoranza». «Gli islamisti, per esempio, non possono entrare in un partito conservatore di destra e infiltrarlo perché quelle persone sono conservatrici per natura. Con la sinistra invece è molto più facile». E ancora: «Anche se gli islamisti possono avere molte più cose in comune con la destra che con la sinistra, scelgono di allearsi con la sinistra per infiltrarsi nella società. È come approfittare completamente della loro ignoranza».

Il risultato, secondo Yousef, sarebbe tutt’altro che progressista: «Alla fine questa minoranza islamista, quando diventerà maggioranza, schiaccerà ogni minoranza in qualunque sistema riesca a dominare». Alla domanda se l’islam radicale utilizzi dunque la sinistra come porta d’ingresso nelle istituzioni, la risposta è netta: «Esattamente. Trovano la strada attraverso la sinistra molto più facile di quella attraverso i conservatori».

Ma come si passa dall’essere parte di Hamas a collaborare con l’intelligence israeliana? Yousef rifiuta perfino la definizione di spia. «Non si tratta di fare la spia. Si tratta di dare informazioni su attentatori suicidi che stavano per colpire i civili in modo indiscriminato». «Ebrei, arabi, musulmani, stranieri. Negli attentati suicidi è morta gente di ogni tipo», racconta. «Colpivano ospedali, colpivano università. L’Università ebraica, per esempio: hanno fatto saltare in aria la mensa. Io facevo parte di quell’operazione».

A quel punto, sostiene, la scelta era diventata morale prima ancora che politica. «Quindi cosa faccio? Cosa avrei dovuto fare? Mettere la testa sotto la sabbia e far finta di non vedere?». «Le informazioni che sono riuscito a dare alle autorità hanno sventato decine di attentati suicidi», rivendica. Una decisione pagata a caro prezzo: «Era una responsabilità morale enorme e pesantissima perché andavo contro tutto ciò in cui avevo creduto. Andavo contro gli interessi della tribù, della mia famiglia». E il rischio era concreto: «Se mi avessero scoperto, mi avrebbero ucciso. Era molto, molto pericoloso».

La scoperta di Cristo: «Ho amato il mio nemico»

Nell’intervista trova spazio anche la svolta spirituale. Dopo l’incontro con un missionario britannico e l’avvicinamento al cristianesimo, Yousef racconta cosa abbia cambiato il suo modo di vedere il mondo. «In realtà non è esattamente il cristianesimo. È più Cristo. La consapevolezza di Cristo, che in sostanza è la via dell’amore. Non la via della legge e del giudizio». L’insegnamento decisivo? «Uno degli insegnamenti più importanti di Cristo era prima di tutto non giudicare. Perché tu non vedi, non capisci tutte le situazioni e il giudizio appartiene solo al Signore». Poi un altro principio: «Ama il tuo nemico, fai pace con il tuo nemico. Io ho preso quel principio e l’ho messo in pratica». «Ho pensato: voglio metterlo in pratica e vedere se funziona. E ha funzionato, perché ho amato il mio nemico incondizionatamente, seguendo gli insegnamenti di Cristo».

«L’islam moderato non esiste»

Le parole più controverse arrivano quando gli viene chiesto se possa esistere un islam moderato. «L’islam moderato non esiste, purtroppo», risponde senza esitazioni. È una posizione radicale, che Yousef motiva attraverso la propria esperienza personale e una distinzione tra islam e cristianesimo. «Il cristianesimo, per esempio, lo considero una fede, una religione senza dubbio. Ma l’islam non è una religione, non è una fede. Lo dico da persona che ha praticato l’islam per moltissimi anni». «L’islam è un sistema totalitario. Non separa lo Stato dalla moschea», sostiene. Poi il confronto: «Gesù, per esempio, ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare. Maometto vuole conquistare Roma. Ispirazioni completamente diverse». «Come posso paragonare una fede che tollera, chiede perdono, porge l’altra guancia e ama le persone incondizionatamente a un sistema che vuole conquistare il mondo intero con la violenza?». La conclusione è affidata a una domanda: «Se questo è l’approccio islamico alla tolleranza verso le altre religioni, dov’è l’islam moderato? Chi è il moderato?».

«Il vittimismo è una malattia. Nessuna società è immune»

Infine, l’ultima riflessione riguarda il futuro dell’Occidente e il rischio che l’Europa finisca per assomigliare, nelle dinamiche sociali, ai territori palestinesi. «Palestinese e palestinismo non indicano un Paese, indicano una mentalità. E questa mentalità è il vittimismo», afferma Yousef, esprimendo una sua controversa interpretazione politica e culturale. «Una volta che la narrazione vittimista si infiltra in una società, non importa quanto sia avanzata», avverte. Porta l’esempio degli Stati Uniti: «L’America è nota per la libertà, la resilienza, la forza, il “just do it”, fallo e basta. Oggi invece piangono tutti. Tutti sono vittime. Tutti si identificano con la narrazione della vittima». Il motivo? «Perché essere vittima dà diritto a qualcosa». «Il complesso della vittima ottiene una forza molto, molto distruttiva, capace di bruciare qualsiasi società», sostiene. «Nessuna società è immune dal vittimismo. Il vittimismo è una malattia». E chiude con un richiamo alla responsabilità individuale: «Ci sono persone che hanno subito traumi, ma a tutti è richiesto di prendersi le proprie responsabilità, di risorgere dalle ceneri, di combattere una buona battaglia e guarire. Questa è la vera battaglia. Il vero percorso».

Per guardare l’intervista, clicca qui.

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