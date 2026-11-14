Il Nasser Hospital utilizzato da Hamas come quartier generale

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Nella notte di giovedì scorso l’IDF e lo Shin Bet non hanno bombardato un ospedale ammazzando medici e pazienti innocenti, come farneticano i propalestinazi nostrani imbevuti di propaganda jihadista. I media italiani citano nomi arabi a caso indicandoli come vittime civili senza fornire alcuna prova né documentazione, solo seguendo le parole di Al-Jazeera.

Ospedale centro di comando

Invece le Forze armate israeliane hanno colpito un centro di comando militare terroristico vigliaccamente nascosto al secondo piano dell’ospedale Nasser a Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Il secondo piano dell’ospedale fungeva da quartier generale militare di Hamas: qui ai civili non era permesso entrare ed era sottoposto a rigidi controlli di sicurezza in quanto utilizzato dai comandanti dell’organizzazione terroristica.

L’operazione è stata eseguita chirurgicamente con armi di precisione e sorveglianza aerea, in ore notturne, dopo aver appurato di non coinvolgere civili. L’attacco è stato specificamente diretto alla stanza del secondo piano in cui il comandante della brigata e gli altri terroristi erano radunati per condurre attività militari. Al secondo piano viveva, tra gli altri jihadisti, Muhammad Abu Ismail, comandante della Brigata di Khan Yunis, responsabile della supervisione delle attività dei terroristi e loro comandante nell’attuazione di atti terroristici contro le truppe dell’IDF e i civili israeliani.

In altre stanze dello stesso piano avevano abitato Muhammad Barim, comandante della Brigata Rafah e della Brigata Izz ad-Din al-Qassam, eliminato il 26 agosto scorso, e Abu Hosna, comandante del Battaglione Tel Al-Sultan.

Abu Ismail aveva partecipato al massacro del 7 Ottobre, e aveva già trasformato il Nasser Hospital nel luogo di prigionia degli ostaggi israeliani rapiti – molti dei quali provenienti dal Kibbutz Nahal Oz, tra cui donne, bambini, anziani e cittadini stranieri – della cui detenzione era anche responsabile. Nel medesimo ospedale sono stati tenuti prigionieri anche ostaggi israeliani catturati durante la guerra, tra cui: Nimrod Cohen, Matan Zangauker, Edan Alexander, Avera Mengistu, il Colonnello Asaf Hamami, il Sergente Oz Daniel e il Capitano Omer Neutra.

Oltre a Ismail, nell’attacco sono stati giustiziati altri terroristi presenti nel complesso ospedaliero, tra cui Muared Tawfiq Mahmoud Abu Zarifa, capo squadra del Dipartimento di ingegneria della Compagnia di supporto al combattimento, e Khaled Osama Abu Anza, capo della Sezione comunicazioni del Dipartimento operativo del Quartier Generale dell’Intelligence di Hamas.

Secondo quanto riferisce il canale arabo Abu Ali Express, la morte di Abu Anza è stata festeggiata dai gazawi ostili a Hamas, compresi membri di Fatah ed esuli fuggiti da Gaza prima ancora della guerra: lo accusano di torture, omicidi e persecuzioni durante gli scontri interni arabi, e antiche faide con le famiglie Abu Jaameh, Al-Jaraf e Al-Daghma.

Violazione delle convenzioni internazionali

Nei giorni precedenti l’attacco l’IDF aveva ripetutamente avvertito e richiesto che le attività militari all’interno dell’ospedale fossero interrotte. Nonostante gli avvertimenti, le attività militari all’interno dell’ospedale non sono cessate. I terroristi sono stati colpiti per eliminare la minaccia che rappresentavano, dopo aver trasformato il Nasser Medical Complex in una base operativa e averla utilizzata per pianificare numerosi atti terroristici contro le Forze israeliane, e per aver ripristinato la Brigata Khan Yunis di Hamas.

L’uso militare di ospedali, scuole e strutture civili da parte di Hamas è consueto, ed è contrario a tutte le convenzioni internazionali. Nel momento in cui una struttura civile è adibita a scopi bellici o terroristici, essa automaticamente si trasforma in legittimo obiettivo militare, come da trattati internazionali.

Le attività di Hamas, che costituiscono una violazione del diritto internazionale e uno sfruttamento cinico delle infrastrutture civili , includevano, tra le altre cose:

Il deposito di armi all’interno del complesso ospedaliero.

, includevano, tra le altre cose: Il deposito di armi all’interno del complesso ospedaliero. La conduzione di interrogatori e torture da parte dei servizi di sicurezza e intelligence interni di Hamas all’interno del complesso ospedaliero.

L’utilizzo di sale di comando e controllo all’interno del complesso ospedaliero.

L’utilizzo delle strutture ospedaliere come punti di osservazione e rifugi per terroristi.

L’IDF opera in conformità con il diritto internazionale, colpisce solo obiettivi militari e rispetta la protezione speciale accordata alle strutture mediche e al personale medico, e non le prende di mira come tali. Le forze di sicurezza sono dispiegate nell’area in conformità con l’accordo internazionale e continueranno a operare per eliminare qualsiasi minaccia.

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