Guerre ibride: ecco come ci siamo fregati con le nostre mani

È notizia di oggi. Dopo il disastro dei frigo dei grandi supermercati di mezza Europa, portati a 50 gradi dagli hackers (che ci dicono, russi), dopo la vergogna degli attacchi informatici agli aeroporti, alle banche e persino ai datacenter di Stato, e dopo gli allarmi bomba nelle scuole, pare che siano a rischio anche i nostri elettrodomestici.

Scusatemi se sarò brutale, ma chi ha speso una barca di quattrini per comandare da remoto la lavatrice se lo merita. Ma è mai possibile che si continui ad investire capitali immensi per sempre più asservire ogni cosa ad internet?

Che provino pure a spegnermi il frigo comprato da Ikea vent’anni fa. Provino pure a sabotare da remoto la mia automobile targata “E” e vedremo cosa riusciranno a fare questi fenomeni. Fiero di appartenere alla categoria di coloro che con la tecnologia ci hanno portato il pane a casa per decenni, senza tuttavia farsi contagiare dal virus del “Facciamo-tutto-in- automatico”, solidarizzo senza sforzo alcuno con quelli che stanno su posizioni meno esasperate dal punto di vista tecnologico, cosa che per alcuni è obsoleta e disdicevole, ma certi rischi potremmo perlomeno non andarceli a cercare col lanternino.

L’utopia della sicurezza

Il fenomeno della guerra ibrida (sì, ha ragione il ministro Guido Crosetto) che fa danni enormi standosene comodamente seduti al computer è un dato di fatto, piaccia o no. Chi ha interesse a destabilizzare una nazione intera (e sono in tanti, in una lunga fila) per mettere sotto scacco i più avanzati sistemi informatici (che ormai governano tutto) sta sfregandosi le mani.

Ogni sistema ed ogni macchina che lavori in logica binaria attraverso un software presenta inevitabili backdoor, ossia possibilità di accesso non ufficiale e spesso non controllabile in tempo utile, che la rendono vulnerabile ogni giorno di più, semplicemente perché l’evoluzione incredibile e la incessante diffusione dei linguaggi di programmazione open source permettono ad esperti senza scrupoli di accedere… diciamo alla maggior parte dei sistemi?

Mettiamoci in testa, una volte per tutte, che il sistema informatico (inteso come macchina governata da un software) sicuro non esiste e non esisterà mai. Tramontati i tempi un po’ patetici degli antivirus, quelli che in alcuni casi erano sviluppati da hacker veri e propri oppure spinti da potenze straniere non propriamente sobrie e riservate, ossia quando pensavamo che spendendo 50-100 euro avremmo messo al sicuro i nostri PC (ed allora rischiavano solo quelli), rimasti fregati più volte da criminali informatici che talvolta sfruttavano proprio parti dei nostri antivirus per entrare dentro le nostre macchine, adesso siamo allo sbando totale.

Il vero nemico

Il concetto, ragionando terra-terra, è questo: per quanto uno spenda tempo, danaro, cautele pazzesche per chiudere la porta dei suoi sistemi informatici, se questi debbano accedere ad altri sistemi tramite connessione telematica (sennò a cosa servirebbero?) la frittata è fatta. Se fate entrare cani e porci a casa vostra, molto presto avrete sorprese sgradite, o no?

Il passaggio cruciale è avvenuto quasi silenziosamente ormai oltre vent’ anni fa, l’epoca dei sistemi chiusi (es. tre pc in un ufficio che parlavano esclusivamente tra loro, senza accessi all’esterno) per approdare alla interconnessione globale ed incontrollabile di oggi.

Persino un apparentemente innocuo telefonino, che scioccamente abbiamo creduto sicuro perché evoluto, può impartire comandi pericolosissimi a sistemi immensamente complessi. Il problema è proprio quello, cari lettori: l’evoluzione dei sistemi informatici paga il prezzo della loro uscita allo scoperto nell’insicuro mondo della connessione planetaria.

Anche parlando di quell’aspetto, possiamo dire che, come spesso accade, ci siamo concentrati a perlomeno provare a non mettere in piazza i nostri dati personali, le foto delle nostre amichette, le conversazioni col commercialista e/o quelle con l’immancabile Samantah, peraltro riuscendoci poco e male e vedremo subito il perché ci si sia riusciti malissimo o niente del tutto. Ma anche se fossimo riusciti a perlomeno a renderci (quasi) anonimi sul web non ci siamo resi conto che il nemico stava altrove.

Il vero guaio è che siamo stati noi a correre gioiosamente in braccio al nemico, del quale sapevamo zero e ci fidavamo mille soltanto perché ad alto contenuto tecnologico e che, sbagliando, pensavamo non avrebbe mai riguardato da vicino persino le vite di noi perfetti sconosciuti, perché ci ritenevamo improbabile bersaglio della criminalità informatica organizzata.

L’hacker di oggi

A proposito di quest’ultima, sono ancora troppo pochi ad aver messo da parte l’idealizzazione un po’ romantica e fricchettona dell’hacker brufoloso e con le braghe corte che passa la notte nella sua cameretta piena di poster, mentre ruba dati al prossimo ed entra nei sistemi altrui per pura sfida adrenalinica. Tutte cazzate, ieri come oggi.

Come lo erano le romantiche storie dei Steve Jobs e Bill Gates che avrebbero iniziato a lavorare in un misero garage investendoci la paghetta da ragazzini. È vero, al contrario, che iniziarono con ingenti finanziamenti bancari e non solo, e che lo fecero tutt’altro che nel garage di casa, tra una falciatrice rotta, gli stivali di gomma e la pala da neve. Ma a noi piacciono le favolette e anche sulla perfetta sicurezza dei nostri apparati informatici, di favolette ce ne siamo lasciati raccontare tante.

L’identikit verosimilmente più adeguato dell’hacker di oggi? Età over 30, stipendiatissimo da enti quantomeno statali se non militari del tutto, di notte dorme tranquillamente a casa sua perché altri, se necessario, faranno il suo turno.

Se riuscissimo ad inchiodarci bene nella capoccia questo concetto, si capirebbe molto più di un fenomeno realmente di portata epocale, e non si perderebbe tempo a sparare stupidaggini e rincorrere i responsabili sbagliati.

Certo, va detto anche che ci sono fior di esperti a contrastare questa vera e propria pandemia informatica, ma finché ci saranno quelli pronti a deridere un ministro (che di queste cose ne sa da sempre) quando ha parlato di guerra ibrida combattuta (anche) attraverso gli attacchi informatici, la corsa verso il baratro sarà leggiadra e spensierata, anzi bendata.

Nel frattempo sempre più compreremo automobili dagli immensi schermi colorati e con motori di merda e c’indebiteremo per il frigorifero dotato di sistema IoT (Internet of Things). Internet of Turd, direi.

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