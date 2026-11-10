Milano, la Comunità ebraica attacca: “Immondo cancellare il murale sul 7 ottobre”

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Non si placa la polemica a Milano dopo la cancellazione del murale dedicato alle vittime del 7 ottobre 2023, realizzato dall’artista aleXsandro Palombo su un muro di cinta della Villa Reale, sede della Galleria d’Arte Moderna. L’opera raffigurava Noa Argamani e Avinatan Or, rapiti da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre e portati nella Striscia di Gaza. La sua rimozione ha provocato la dura reazione della Comunità Ebraica di Milano, che parla di un tentativo di cancellare la memoria del massacro. “È un atto immondo. Non hanno cancellato un disegno. Hanno provato a cancellare un massacro”, ha dichiarato in una nota Walker Meghnagi, presidente della Comunità. “Il 7 ottobre 2023 Hamas ha massacrato, stuprato, rapito. È un crimine”.

Meghnagi: “Prima si nega, poi si minimizza, poi si cancella”

Secondo Meghnagi, la vicenda andrebbe ben oltre la semplice rimozione di un’opera di street art. “Chi vuole cancellare il murale vuole rimuovere il 7 ottobre, come si è tentato di rimuovere la Shoah. Prima si nega. Poi si minimizza. Poi si cancella”, ha affermato il presidente.

Nel mirino della Comunità ebraica finisce anche quella che viene considerata una disparità di trattamento rispetto ad altre opere presenti in città. Meghnagi cita il caso di un murale alla Darsena, realizzato abusivamente e firmato Antifa, che non sarebbe stato rimosso. “Una selettività inquietante, che fa scandalo”, denuncia, aggiungendo che “a Milano l’antisemitismo è fuori controllo: memoria imbrattata, memoria cancellata”. La nota si conclude con un appello diretto alle istituzioni: “Hanno imbiancato un muro, non la verità. Le istituzioni dicano da che parte stanno. Con chi ricorda o con chi cancella”.

Perché il murale è stato cancellato

Alla base della rimozione, tuttavia, c’è una motivazione legata alla tutela del patrimonio storico cittadino. Il dipinto era stato realizzato su una parete di cinta della Villa Reale, edificio che ospita la Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Milano. Trattandosi di un muro appartenente a un bene storico tutelato, l’opera è stata cancellata a seguito di una segnalazione della stessa GAM. Una motivazione di carattere conservativo che non ha però fermato le contestazioni della Comunità ebraica, riaccendendo il dibattito sulla memoria del 7 ottobre e sulla gestione dei murales negli spazi pubblici milanesi.

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