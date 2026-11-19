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La storia dell’operaio senegalese con undici figli che ha vinto il ricorso contro l’Inps si arricchisce di un particolare interessante. Anzi, forse è proprio il particolare più importante di tutta la vicenda. Il tribunale di Prato non avrebbe inventato un nuovo diritto, né aperto una strada che prima era sbarrata. Quella strada, almeno sul piano normativo, esisteva già. A spiegarlo è la stessa avvocata Annamaria Ventrella che ha assistito il lavoratore, intervenuta per chiarire perché l’istituto previdenziale sia stato condannato a riconoscere gli assegni per i nove figli residenti in Senegal. Una spiegazione che, invece di chiudere la discussione, ne apre un’altra: se il diritto era già previsto, quanti altri lavoratori stranieri nelle stesse condizioni hanno presentato, o potrebbero presentare, richieste analoghe?

Partiamo dai fatti. L’uomo, impiegato in una tintoria del Pratese, ha undici figli: due vivono in Italia e nove in Senegal, nati da altre relazioni. Per questi ultimi aveva chiesto all’Inps gli assegni per il nucleo familiare, ricevendo una risposta negativa. «È stata presentata per i nove figli che vivevano in Senegal», spiega l’avvocata, precisando che per gli altri due (residenti in Italia) il padre aveva già ottenuto le prestazioni spettanti. La richiesta, aggiunge, era accompagnata dai documenti necessari: «La domanda è stata corredata dai certificati di nascita di tutti i figli che comprovavano appunto la paternità e la maternità». Ma l’Inps aveva respinto l’istanza perché mancava uno stato di famiglia comprendente tutti i familiari e perché i nove bambini non risiedevano in Italia.

Ed è qui che arriva il passaggio decisivo. L’avvocata ricorda che gli assegni per il nucleo familiare erano disciplinati da una legge del 1988, nella quale era stata inserita una limitazione per i familiari residenti all’estero dei lavoratori stranieri provenienti da Paesi senza specifici accordi con l’Italia. Una disposizione che, secondo la legale, era «palesemente discriminatoria». Poi il contenzioso giudiziario e l’intervento delle corti. «La Corte di Cassazione […] ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia», racconta, per verificare la compatibilità della normativa italiana con il diritto europeo. La questione è successivamente arrivata alla Consulta. Secondo la ricostruzione dell’avvocata, «la Corte costituzionale […] ha detto che il requisito della residenza non era un requisito esigibile per riconoscere questa prestazione». Insomma, non sarebbe stata una particolare interpretazione del giudice di Prato a spalancare le porte al riconoscimento degli assegni.

La legale, infatti, lo dice apertamente: «Il giudice del tribunale di Prato non ha proprio fatto niente» di innovativo. È questo il punto politico della vicenda. Se il requisito della residenza all’estero era già stato superato dalla giurisprudenza, il caso dell’operaio senegalese non rappresenta necessariamente un’eccezione. Altri lavoratori stranieri, in presenza delle condizioni previste dalla legge, potrebbero far valere pretese analoghe. Non sappiamo quanti lo abbiano già fatto, né quanti abbiano effettivamente ottenuto gli assegni. Ma tanti altri lo avevano ottenuto. Tradotto: la cuccagna era ben conosciuta e in tanti vi hanno fatto ricorso.

L’avvocata respinge anche l’idea che la presenza di più madri renda automaticamente illegittima la richiesta. «Anche un cittadino italiano può, all’interno di un matrimonio, avere un figlio da un’altra unione e uno da un’altra unione ancora», osserva. Il suo ragionamento è che ciò che conta, ai fini della prestazione, sia il rapporto di filiazione, non il riconoscimento delle diverse relazioni matrimoniali. E aggiunge un’altra considerazione: «Ci dobbiamo chiedere se un lavoratore che viene in Italia, un migrante per motivi economici, dal momento che in Italia deve ritenere che la sua famiglia che è in Senegal […] non è più la sua famiglia». Per la legale, il padre è arrivato nel nostro Paese proprio per sostenere economicamente i figli rimasti all’estero: «Lui è venuto in Italia per mantenere quei figli, per dare a quei figli».

Un ragionamento che ha una sua logica giuridica, ma che non esaurisce la questione politica. Perché il problema non è stabilire se gli undici bambini siano figli dell’operaio: nessuno lo contesta. E nemmeno sostenere che i bambini debbano essere penalizzati per le scelte dei genitori. La domanda è un’altra: fino a che punto il sistema previdenziale italiano deve riconoscere prestazioni per familiari residenti stabilmente all’estero, anche quando il nucleo deriva da unioni poligamiche che il nostro ordinamento non riconosce? Ma soprattutto: perché i contribuenti italiani dovrebbero pagare le tasse per sovvenzionare ragazzi che con l’Italia non c’azzeccano nulla?

C’è infine una distinzione da non perdere di vista. Il contenzioso riguarda gli assegni per il nucleo familiare previsti dalla precedente disciplina, non l’attuale assegno unico universale, che ha regole differenti. È una precisazione necessaria per evitare di far credere che la decisione attribuisca automaticamente lo stesso diritto a chiunque presenti oggi una domanda. Ma il caso di Prato lascia comunque una questione aperta. Se il giudice si è limitato ad applicare un diritto già riconosciuto, allora la vera notizia non è soltanto che un operaio con undici figli abbia vinto contro l’Inps. È che la possibilità di ottenere quelle prestazioni esisteva già. Ed è questo il vero problema.

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