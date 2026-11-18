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In Italia la poligamia non è riconosciuta. Però, a quanto pare, i suoi effetti possono essere riconosciuti quando c’è da incassare un assegno familiare. Succede a Prato, dove un giudice del lavoro ha dato ragione a un operaio senegalese che chiedeva all’Inps i contributi per tutti i suoi undici figli. Due nati dal matrimonio regolarmente trascritto in Italia e altri nove avuti da donne diverse, nell’ambito di relazioni poligamiche, e residenti in Senegal. L’istituto previdenziale aveva detto di no. Il tribunale, invece, ha accolto il ricorso. Risultato: gli assegni spettano anche per quei nove bambini che non vivono in Italia e che sono nati da unioni non riconosciute dal nostro ordinamento. A raccontare la vicenda è Open, riprendendo una notizia pubblicata da Notizie di Prato.

La storia riguarda un lavoratore regolarmente soggiornante in Italia, impiegato in una tintoria di Vaiano, nel Pratese. L’uomo aveva chiesto di ricevere gli assegni familiari per tutti gli undici figli, ma si era scontrato con le richieste dell’Inps. L’ente pretendeva, tra le altre cose, uno stato di famiglia che comprendesse l’intero nucleo. Peccato che quel documento fosse impossibile da produrre: in Italia è riconosciuto soltanto il matrimonio trascritto presso lo stato civile di Prato, non le altre unioni poligamiche. L’operaio aveva quindi presentato ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, spiegando che gli altri figli non potevano comparire nello stato di famiglia. Niente da fare. L’istituto aveva confermato il diniego, richiamando anche la mancata convivenza tra padre e figli.

A quel punto l’uomo, assistito dall’avvocata Anna Maria Ventrella, si è rivolto al giudice del lavoro. E qui arriva la svolta. Secondo il tribunale, una volta dimostrato documentalmente che i nove bambini residenti in Senegal sono effettivamente figli del richiedente, il fatto che siano nati da donne diverse dalla moglie riconosciuta in Italia non impedisce di ottenere la prestazione. La sentenza chiarisce che «la circostanza che non siano figli della moglie con la quale è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non è motivo di esclusione» ai fini degli assegni familiari. Il giudice ha inoltre ritenuto che le circolari amministrative richiamate dall’Inps non potessero giustificare il diniego per la mancata convivenza.

Ora, sia chiaro: i figli non hanno colpe per le scelte matrimoniali dei genitori. E nessuno sostiene che un bambino debba essere discriminato perché nato da una relazione diversa da quella ufficialmente riconosciuta. Il punto, però, è un altro. Se il nostro ordinamento non riconosce la poligamia, fino a che punto deve riconoscerne le conseguenze economiche? Perché è proprio questo il cortocircuito che emerge dalla decisione di Prato. Sul piano matrimoniale, le altre unioni non esistono per lo Stato italiano. Quando però si tratta di una prestazione previdenziale, i figli nati da quelle relazioni entrano nel calcolo. Formalmente il tribunale non ha riconosciuto alcun matrimonio poligamico. Ne ha però riconosciuto una conseguenza economica concreta.

C’è poi la questione dei nove figli residenti stabilmente in Senegal. La sentenza ritiene che la loro mancata convivenza con il padre non costituisca un ostacolo al riconoscimento della prestazione. Una conclusione che può trovare fondamento nelle norme applicabili agli assegni familiari, ma che pone un interrogativo politico tutt’altro che marginale: quali devono essere i limiti delle prestazioni riconosciute dal sistema previdenziale italiano a favore di familiari che vivono all’estero? Non è una questione di nazionalità del lavoratore, che in Italia lavora e contribuisce, ma di criteri, verifiche e coerenza delle regole. Tanto più quando la composizione del nucleo familiare deriva da un modello matrimoniale che il nostro ordinamento non ammette.

Va precisato anche un dettaglio importante: la controversia riguarda i vecchi assegni per il nucleo familiare, prestazione sostituita dal marzo 2022 dall’assegno unico per i figli. Non siamo dunque davanti a una sentenza che introduce automaticamente un nuovo diritto generalizzato per tutte le famiglie poligamiche. Ma il caso resta significativo. Il giudice ha applicato la propria interpretazione delle norme e ha dato torto all’Inps. La politica, semmai, dovrebbe chiedersi se quelle norme siano ancora adeguate e se debbano essere riviste.

Perché alla fine la contraddizione rimane. La poligamia non è riconosciuta in Italia, ma il sistema previdenziale viene chiamato a tener conto anche dei figli nati da quelle unioni. Giuridicamente le due cose possono essere distinte. Politicamente, però, è difficile fingere che non esista alcun problema. Ecco perché la sentenza di Prato, senza legalizzare nulla, finisce per rappresentare un assist indiretto alla poligamia: non ne riconosce i matrimoni, ma ne ammette alcuni effetti economici. Il tutto con il conto presentato all’Inps.

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