Pensioni, aumenti a gennaio per tutti. Ma la stretta resta

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Gli aumenti delle pensioni arriveranno a gennaio 2027 per tutti, anche per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo, oggi pari a circa 2.447 euro lordi al mese. L’Inps ha corretto in meno di 24 ore il calendario annunciato durante l’audizione parlamentare sulla manovra e ha chiarito che nessun pensionato dovrà attendere marzo per vedere sul cedolino la rivalutazione legata all’inflazione.

La precisazione dell’Istituto riguarda però il calendario e non l’entità degli aumenti. La stretta prevista dalla legge di Bilancio resta infatti in campo e sarà applicata, salvo modifiche parlamentari, secondo il nuovo sistema di perequazione.

«L’Inps applicherà la perequazione delle pensioni dalla rata di gennaio 2027», si legge nella comunicazione dell’Istituto. L’aumento sarà «visibile nel cedolino di tutti i pensionati», compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo. E soprattutto «nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi dell’anno».

Il dietrofront dopo l’audizione

Il chiarimento arriva dopo le parole della direttrice generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, che il giorno precedente aveva indicato una soluzione diversa. Secondo quanto riferito in audizione, la perequazione sarebbe partita a gennaio soltanto per le pensioni fino a quattro volte il minimo, mentre per gli assegni superiori l’adeguamento sarebbe arrivato «entro il primo trimestre del 2027», con ogni probabilità attraverso un pagamento successivo degli arretrati.

La spiegazione era legata ai tempi tecnici per l’elaborazione dei cedolini e al fatto che le nuove regole della manovra sono ancora sottoposte all’esame del Parlamento.

Ora la soluzione cambia. L’Inps riconoscerà da subito la rivalutazione secondo il meccanismo previsto dal disegno di legge di Bilancio. Se nel corso dell’iter parlamentare le norme dovessero essere modificate, l’Istituto interverrà in un secondo momento con i conguagli, che serviranno «solo a perfezionare gli importi».

Una correzione che evita un problema pratico per milioni di pensionati, ma che non cancella quello politico ed economico: quanto verranno rivalutati gli assegni?

La vera partita è sulla perequazione

È qui che si concentra la parte più rilevante della manovra. Dal 2027 il governo punta infatti a modificare il sistema di adeguamento delle pensioni all’inflazione, passando a sei fasce di rivalutazione.

La rivalutazione resterà integrale, al 100%, fino a quattro volte il trattamento minimo. Tra 2.447 e 3.059 euro lordi mensili scenderà all’85%; tra 3.059 e 3.671 euro si fermerà al 53%. Per gli assegni superiori sono previste percentuali ancora più basse: 47% fino a 4.895 euro, 37% fino a 6.119 euro e appena 32% oltre questa soglia.

La particolarità decisiva è che le percentuali vengono applicate all’intero importo della pensione, e non soltanto alla quota che supera ciascuna soglia. È questo meccanismo a rendere più sensibile l’effetto della riforma sugli assegni medio-alti. Sono inoltre previste clausole di salvaguardia per evitare penalizzazioni anomale in prossimità dei limiti.

Non è un taglio, ma una rivalutazione più bassa

La distinzione è importante. La manovra non riduce nominalmente le pensioni già in pagamento. Riduce invece l’aumento che sarebbe stato riconosciuto se fosse rimasto in vigore il precedente sistema di perequazione.

È una differenza tecnica, ma non irrilevante per il portafoglio dei pensionati. Con un’inflazione ipotizzata al 2,9%, le simulazioni indicano che un assegno da 3 mila euro lordi al mese riceverebbe circa 149 euro in meno di rivalutazione in un anno rispetto alle regole attuali. Per una pensione da 3.500 euro, la differenza salirebbe a circa 556 euro lordi annui, mentre per un assegno da 5 mila euro arriverebbe a circa 982 euro lordi, tredicesima compresa.

Il punto, dunque, non è parlare impropriamente di un taglio della pensione. Il punto è che una parte dell’aumento destinato a compensare l’inflazione non verrà più riconosciuta.

Una scelta che vale miliardi

La posta in gioco per i conti pubblici non è marginale. La relazione tecnica della manovra stima un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro nel solo 2027 e di oltre 14 miliardi nell’arco di dieci anni.

È proprio questo il motivo per cui il tema non può essere liquidato come una questione di calendario dei cedolini. Il rinvio a marzo sarebbe stato un problema amministrativo, ormai superato. La riduzione della perequazione è invece una scelta di politica economica destinata a incidere sul valore reale degli assegni nel tempo.

E proprio perché il risparmio deriva dalla minore rivalutazione, il suo effetto non si esaurisce necessariamente nell’anno in cui viene contabilizzato. Un assegno rivalutato meno oggi parte infatti da una base più bassa per le rivalutazioni successive.

Il ceto medio torna nel mirino

La misura ha già provocato la reazione dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto di cancellare la stretta sulla perequazione, pur con posizioni differenti sul resto della legge di Bilancio.

Il tema è destinato quindi a rimanere al centro dell’esame parlamentare. Anche perché la misura interviene proprio su quella fascia di pensionati che difficilmente può essere assimilata ai redditi più elevati, ma che allo stesso tempo non beneficia della rivalutazione piena prevista per gli assegni più bassi.

Il paradosso è evidente: mentre la manovra punta a ridurre l’Irpef sul ceto medio, attraverso l’allargamento del secondo scaglione, interviene contemporaneamente sul meccanismo che protegge dal deterioramento inflazionistico delle pensioni. Il beneficio fiscale e la minore perequazione operano su piani diversi, ma finiscono per interessare in parte la stessa platea.

Il calendario cambia, la sostanza no

Il dietrofront dell’Inps risolve dunque una questione che rischiava di creare confusione all’inizio del prossimo anno. Tutti i pensionati riceveranno la rivalutazione già con la rata di gennaio 2027, senza attendere il primo trimestre per gli assegni superiori a quattro volte il minimo.

Ma il vero nodo resta aperto. Il Parlamento deve ancora approvare definitivamente le nuove regole e potrebbe modificarle. Se invece l’impianto dell’articolo 55 dovesse essere confermato, l’aumento arriverà puntualmente a gennaio, ma sarà meno generoso per le pensioni medio-alte rispetto a quanto sarebbe stato con il precedente sistema.

In altre parole, l’Inps ha corretto il calendario. Non ha corretto la stretta. E la differenza, per chi vive di pensione, può valere centinaia di euro all’anno.

Enrico Foscarini, 11 novembre 2026

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