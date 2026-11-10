Pensioni, la tassa invisibile che colpisce il ceto medio

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Non serve aumentare formalmente una tassa per far pagare di più i contribuenti. Nel caso delle pensioni, basta ridurre la rivalutazione rispetto all’inflazione. Il risultato è un assegno che cresce meno del costo della vita e una perdita che, una volta prodotta, non viene più recuperata.

È questo l’effetto della stretta prevista dalla manovra sul meccanismo di perequazione delle pensioni. La rivalutazione torna a essere articolata per fasce: piena fino a quattro volte il trattamento minimo, poi all’85% tra quattro e cinque volte, al 53% tra cinque e sei volte e con percentuali progressivamente più basse per gli assegni superiori. La platea direttamente interessata è stimata in circa 1,7 milioni di pensionati, mentre l’85,8% degli assegni resta sotto la soglia delle quattro volte il minimo e continua a beneficiare della rivalutazione integrale.

Sulla carta si tratta di una misura di contenimento della spesa. Nella realtà, per chi riceve l’assegno, l’effetto è quello di una trattenuta indiretta sul reddito. E soprattutto non si esaurisce nell’anno in cui viene applicata: una quota di rivalutazione persa oggi modifica infatti anche il valore dell’assegno negli anni successivi.

Il conto più salato intorno ai 50mila euro

A rendere particolarmente delicata la misura è il modo in cui sono costruite le fasce. Le simulazioni effettuate dal Sole 24 Ore, utilizzando un’inflazione del 3,4%, indicano che il punto di maggiore penalizzazione si colloca intorno ai 50mila euro lordi annui.

Per un pensionato con un assegno di questo importo, pari a circa 3 mila euro netti al mese, la riduzione del reddito disponibile arriverebbe all’1,47%, cioè a 535,33 euro netti in meno nell’arco di un anno. La perdita lorda sarebbe di 757,59 euro. Nella fascia tra 42 mila e 49 mila euro, la riduzione del reddito netto oscillerebbe invece tra l’1,3 e l’1,38%.

Il paradosso è che il sacrificio non cresce necessariamente in maniera lineare con l’importo della pensione. Sopra i 50 mila euro, infatti, la penalizzazione scende inizialmente: basta superare di circa mille euro la soglia per vedere la perdita ridursi all’1,02%. È una conseguenza del sistema per fasce, che produce veri e propri salti nel trattamento.

La soglia che trasforma il meccanismo in una penalizzazione

Il problema sta proprio nel metodo di calcolo. Quando si passa dalla fascia tra cinque e sei volte il minimo, la percentuale di rivalutazione riconosciuta scende dall’85 al 53%. Ma la percentuale più bassa non viene applicata soltanto alla parte di assegno che supera la soglia: si estende all’intero trattamento.

È questo a produrre la discontinuità. Un pensionato che si trova appena sopra una determinata soglia può quindi subire una perdita sensibilmente maggiore rispetto a chi percepisce un assegno di poco inferiore. Le simulazioni evidenziano infatti che, tra 40mila e 50mila euro lordi annui, si concentra una platea di circa 947 mila pensionati, mentre tra 80 mila e 90 mila euro se ne contano circa 104 mila.

È difficile considerare questa dinamica irrilevante quando la politica economica dichiara di voler sostenere proprio il ceto medio. Il punto non è stabilire se chi percepisce una pensione superiore alla media debba contribuire al riequilibrio dei conti pubblici. Il punto è un altro: una riduzione della rivalutazione non è una misura una tantum, ma modifica strutturalmente il valore dell’assegno.

Quattordici anni di interventi hanno già lasciato il segno

La contestazione più dura arriva dalla Cida, secondo cui i ripetuti interventi sulla perequazione dal 2012 hanno progressivamente eroso il potere d’acquisto delle pensioni medio-alte. Le stime elaborate dalla Confederazione indicano perdite che possono arrivare a circa 96mila euro per chi percepisce 5.500 euro lordi al mese e a circa 178mila euro per un assegno da 10mila euro lordi mensili, considerando il periodo preso in esame e le ipotesi di piena rivalutazione. Nel secondo caso, alla perdita accumulata si aggiungerebbero altri 3.029 euro nel 2027.

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«Quattordici anni di penalizzazioni hanno già prodotto perdite molto rilevanti e ora, con la prossima Legge di Bilancio, rischiamo di aggiungerne altre. Non possiamo continuare a chiedere sacrifici sempre agli stessi cittadini, soprattutto a chi ha lavorato per decenni, versando contributi proporzionati alle proprie retribuzioni e rispettando tutte le regole», osserva Stefano Cuzzilla, presidente di Cida. La stessa Confederazione chiede quindi di cancellare l’articolo 55 della manovra, sostenendo che la nuova stretta rischi di trasformare una misura temporanea di finanza pubblica in un’ulteriore erosione permanente del valore delle pensioni.

Il paradosso del ceto medio

La questione diventa ancora più interessante se confrontata con la riduzione dell’Irpef prevista dalla manovra. L’allargamento del secondo scaglione produce infatti un effetto compensativo per i redditi fino a 55 mila euro, ma solo parziale. E soprattutto non ha la stessa natura della perdita determinata dalla mancata rivalutazione.

Da una parte c’è una riduzione fiscale, dall’altra una minore indicizzazione dell’assegno. La prima produce un beneficio annuale; la seconda incide sul valore della pensione anche negli anni successivi. Il risultato è che il contribuente può ricevere con una mano una riduzione dell’imposta e perdere con l’altra una parte della protezione dall’inflazione.

È qui che emerge il tema più generale della pressione fiscale invisibile. Non sempre il prelievo cresce perché viene introdotta una nuova aliquota o aumentata un’imposta. Può aumentare anche lasciando formalmente immutato il sistema, mentre l’inflazione spinge verso l’alto i redditi nominali e il fisco continua ad applicare scaglioni e detrazioni non perfettamente adeguati.

La tassa che non compare nelle tabelle

Il fenomeno ha un nome: fiscal drag. Come hanno osservato Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, «il governo non ha avuto bisogno di aumentare apertamente le imposte perché negli ultimi anni le tasse sono aumentate da sole».

Il meccanismo è semplice. Se prezzi e redditi nominali salgono, ma scaglioni e detrazioni non vengono adeguati nella stessa misura, una parte dei contribuenti può finire a pagare più imposte pur non avendo aumentato il proprio potere d’acquisto reale. È, nella definizione dei due economisti, «una tassa silenziosa», che ha prodotto «decine di miliardi di maggior gettito» e che «continuerà a produrne anche nel 2027». La stretta sulle pensioni presenta una logica analoga, anche se attraverso un canale diverso: non viene aumentata direttamente la tassazione dell’assegno, ma viene ridotto l’adeguamento necessario a conservarne il valore reale.

Il problema è la credibilità del sistema

Il tema non riguarda soltanto i pensionati attuali. Tocca anche la fiducia di chi oggi versa contributi e guarda al sistema previdenziale con un orizzonte di venti o trent’anni.

Se le regole della perequazione vengono modificate ripetutamente quando i conti pubblici lo richiedono, il rischio è che il rapporto tra contributi versati e prestazioni attese diventi sempre più difficile da prevedere. E proprio la certezza delle regole dovrebbe essere uno dei pilastri di qualsiasi sistema previdenziale sostenibile.

La correzione della manovra non è dunque soltanto una questione politica. È una questione di equilibrio tra risanamento dei conti pubblici, tutela del potere d’acquisto e affidabilità dello Stato nei confronti di chi ha versato contributi per una vita.

La stretta può produrre risparmi nell’ordine di oltre un miliardo di euro l’anno. Ma se per ottenere quel risultato si finisce per colpire soprattutto assegni collocati nel cuore del ceto medio e per rendere permanente una perdita nata da una scelta temporanea, il conto non si misura soltanto nei milioni risparmiati dalla finanza pubblica. Si misura anche nella fiducia dei cittadini verso il sistema previdenziale e fiscale.

Enrico Foscarini, 10 novembre 2026

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