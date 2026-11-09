Manovra, ecco tutte le tasse

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Il governo racconta una legge di Bilancio che taglia le tasse. I numeri della relazione tecnica raccontano anche un’altra storia, meno pubblicizzata: per ogni euro di sgravio fiscale ce n’è più di uno e mezzo di nuove entrate. Banche e assicurazioni, imprese energetiche, gioco, tabacchi, fatture tra aziende, perfino i pensionati e chi decide di trasferirsi all’estero. La manovra 2027 è anche, e forse soprattutto, una lunga lista di prelievi. Proviamo a metterli in fila, uno per uno, con le cifre che lo stesso ministero dell’Economia ha messo nero su bianco.

Più entrate che sgravi

Il punto di partenza è il bilancio complessivo. Secondo l’analisi dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica, diretto da Carlo Cottarelli, il disegno di legge mette in campo nel 2027 misure espansive per 26,3 miliardi e coperture per 12,6 miliardi. Di queste coperture, 9,9 miliardi sono maggiori entrate, mentre i tagli di spesa si fermano a 2,6 miliardi. Dall’altra parte, gli sgravi veri e propri valgono circa 6,1 miliardi. Il risultato è aritmetico: lo Stato restituisce con una mano meno di quanto prende con l’altra.

Non sorprende quindi che la pressione fiscale salga dal 43% del 2026 al 43,2% nel 2027, mentre «a legislazione vigente sarebbe rimasta invariata», come annota l’Osservatorio. E non sorprende nemmeno il giudizio sui risparmi: «Vista la dimensione della spesa pubblica italiana (oltre il 51% del Pil), una maggiore attenzione alla revisione della spesa sarebbe stata appropriata». Tradotto: la strada scelta è stata quella più comoda, cioè chiedere di più a qualcuno anziché spendere meno.

Banche e assicurazioni, il bancomat da quasi 6 miliardi

Il grosso del conto lo pagano gli intermediari finanziari, chiamati a versare 5,9 miliardi nel 2027, 3,9 nel 2028 e 2,6 nel 2029. La voce più pesante non è un’aliquota ma una regola contabile: la quota deducibile ai fini Irap delle spese amministrative e degli ammortamenti di banche e compagnie scende dal 90 al 30%. Significa che il 70% di costi reali, circa 21 miliardi su una base di 35, diventa improvvisamente “non costo” per il fisco. Il conto per il 2027 è di 1,33 miliardi.

Poi c’è l’addizionale Ires per gli intermediari, che per il biennio 2027-2028 passa dal 3,5 al 6,5%, con un nuovo prelievo aggiuntivo di 3 punti anche per le imprese di assicurazione: insieme valgono 784 milioni il primo anno. Si aggiungono il rinvio integrale della deduzione delle Dta relative al 2027, accompagnato dalla stretta sull’utilizzo di perdite ed eccedenze Ace (compensabili solo al 25%), che porta oltre 2 miliardi nel 2027 ma che verrà in parte restituita tra il 2029 e il 2030. È, in sostanza, un prestito forzoso chiesto alle banche. Completano il quadro la deducibilità degli interessi passivi ridotta dal 97 al 96%, il ritocco del tetto sull’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita (258 milioni) e la deducibilità delle spese di pubblicità spalmata su tre anni.

Nemmeno le fondazioni bancarie restano fuori: gli utili percepiti diventeranno imponibili al 55%. Il gettito atteso è modesto, circa 21,5 milioni, ma il presidente dell’Acri Giovanni Azzone, alla Giornata del risparmio, ha spiegato che le fondazioni vengono colpite «due volte», tra dividendi più bassi e Ires più alta. «Poca cosa per il bilancio statale», ha ammesso, ricordando però che quei soldi si traducono in progetti sociali in meno.

Tobin tax raddoppiata, investire in Borsa costa di più

C’è poi una misura che riguarda direttamente i risparmiatori. L’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, raddoppia: l’aliquota sugli acquisti di azioni italiane passa dallo 0,4 allo 0,8%, quella sulle operazioni ad alta frequenza dallo 0,04 allo 0,08%. La relazione tecnica stima un maggior gettito di 1,38 miliardi l’anno, esattamente il 100% di quanto l’imposta incassa oggi.

Il problema è che il calcolo dà per scontato che i volumi restino identici. È un’ipotesi ottimistica per una tassa che, proprio perché colpisce ogni singolo scambio, tende a spostare le negoziazioni altrove o a scoraggiarle. In un Paese che da anni cerca di avvicinare le famiglie a Piazza Affari e di dare profondità a un mercato dei capitali asfittico, raddoppiare il costo di entrata non è esattamente un segnale incoraggiante.

Leggi anche:

Imprese energetiche e bollette, la tassa invisibile

Il settore energetico subisce un aumento dell’Irap di 3 punti per il triennio 2027-2029 (nel 2027 l’incremento complessivo è di 5 punti, in sostituzione dei 2 già previsti), con un gettito di 734 milioni il primo anno e circa 900 milioni nei due successivi. Il testo aggiunge il divieto di traslare il maggior onere su prezzi e tariffe. Una clausola che si scontra con l’esperienza: un’imposta non sparisce perché lo si scrive in una legge, e prima o poi si scarica su investimenti, margini o clienti.

C’è anche una partita meno visibile. Gli aiuti per il caro energia alle imprese e gli incentivi a rinnovabili e biometano, coperti dal bilancio dello Stato fino al 2028, dal 2029 passano in buona parte sugli oneri generali di sistema, cioè in bolletta. L’Osservatorio stima per quell’anno un aumento degli oneri pari a 1,9 miliardi. Non si chiama tassa, ma la pagheranno famiglie e aziende ogni volta che accendono la luce.

La liquidità delle imprese nel mirino

Tra le norme più insidiose per chi fa impresa c’è la ritenuta d’acconto sulle transazioni business to business, introdotta dalla manovra precedente. Sui pagamenti delle fatture elettroniche tra aziende era già previsto un prelievo dello 0,5% nel 2028 e dell’1% dal 2029: ora le aliquote raddoppiano, all’1% nel 2028 e al 2% dal 2029. Formalmente è un anticipo d’imposta, nella sostanza è liquidità sottratta ai fornitori, soprattutto piccoli, che lo Stato trattiene in attesa del conguaglio. Il maggior gettito stimato arriva a 1,47 miliardi a regime.

Sul fronte dei crediti, le quote 2027 dei bonus edilizi ceduti per le spese del 2023, stimate in circa 20,5 miliardi, vengono spalmate in dieci rate annuali. Chi aveva acquistato quei crediti contando di utilizzarli in tempi più brevi si ritrova con le regole cambiate a partita in corso. Si stringe infine sulle compensazioni per chi ha debiti iscritti a ruolo oltre i 50mila euro (100 milioni l’anno). Lotta all’evasione, certo, ma anche un ulteriore segnale che la certezza del diritto tributario resta un optional.

Gioco, sigarette e svapo: i soliti noti

Non poteva mancare il capitolo dei “vizi”. Il prelievo erariale unico sulle slot sale dal 24 al 25% per le Awp e dall’8,6 al 9,6% per le Vlt, con un incasso netto di 334 milioni nel 2027 che sale a 456 milioni a regime. Arriva una nuova estrazione settimanale di Lotto e Superenalotto il mercoledì, vengono prorogate a titolo oneroso le concessioni di scommesse e apparecchi e nasce perfino una tassazione ad hoc per i videogiochi nelle sale Lan: imposta sugli intrattenimenti all’8% su un imponibile forfettario di 15mila euro per postazione, più un contributo per le autorizzazioni. In tutto, il gioco vale circa 764 milioni nel primo anno.

Sui tabacchi il governo anticipa al 1° luglio 2027 gli aumenti delle accise già calendarizzati per il 2028, su sigarette, sigaretti, trinciato e tabacco riscaldato. Per le sigarette elettroniche l’aliquota sui liquidi passa dal 20 al 22% per quelli con nicotina e dal 15 al 17% per quelli senza. Il totale per il 2027 è di 112 milioni.

Exit tax, il conto per chi se ne va

Infine la novità più simbolica. Nasce l’exit tax per le persone fisiche: chi trasferisce la residenza all’estero dopo essere stato residente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci anni, e possiede attività finanziarie per almeno 800mila euro, dovrà pagare il 26% sulle plusvalenze maturate ma non ancora realizzate. Per chi si sposta nell’Ue o in Paesi con accordi di cooperazione è previsto il differimento, con acconto del 50% e garanzia.

Il gettito stimato è irrisorio, 3,37 milioni nel 2027 e 6,74 a regime, destinati a dimezzarsi quando scatteranno i rimborsi. Proprio per questo il segnale politico pesa più dei soldi. Marco Leonardi e Leonzio Rizzo sul Foglio lo dicono senza giri di parole: «L’exit tax è infatti uno degli strumenti che possono rendere credibile una futura imposta patrimoniale. Se si vuole tassare la ricchezza, bisogna anche evitare che i contribuenti più ricchi possano sottrarsi al prelievo semplicemente trasferendosi all’estero». Un governo di centrodestra che, forse senza volerlo, prepara gli attrezzi a chi la patrimoniale la vuole davvero.

E gli sgravi? Temporanei, frammentati, a scadenza

Per onestà vanno ricordati anche i tagli, che ci sono. L’aliquota Irpef del 33% viene estesa fino a 55mila euro (1,17 miliardi, circa 3,2 milioni di contribuenti), il regime forfettario sale da 85mila a 100mila euro di ricavi, arrivano la flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali, l’aliquota del 15% su notturni e festivi, la cedolare secca sui negozi fino a 200 metri quadrati, l’abolizione del bollo auto per le piccole cilindrate e del contributo sui piccoli pacchi extra Ue. Plastic tax e sugar tax vengono di nuovo rinviate, ma solo di sei mesi, al 1° luglio 2027.

Il punto debole è che quasi tutto è a tempo. Le detassazioni Irpef valgono solo per il 2027, e l’Osservatorio osserva che «non è ovvio perché certi provvedimenti siano considerati degni di tutela per un certo anno, non successivamente», ricordando che «gli agenti economici reagiscono, anche nel breve periodo, a interventi che non sanno se saranno confermati in futuro». Leonardi e Rizzo parlano di una manovra «che distribuisce risorse anziché scegliere priorità». La sintesi è semplice: i tagli sono provvisori, le tasse sono strutturali. E finché la spesa pubblica resterà sopra la metà del Pil, ogni sconto fiscale finirà per essere pagato da qualcun altro.

Enrico Foscarini, 9 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).