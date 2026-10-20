Basket, l’Armani Milano si prepara a ricevere al Forum prima Barcellona e poi Bologna

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Si apre una settimana cruciale per l’Olimpia Armani Milano che riceverà all’Unipol Forum di Assago giovedì alle 20.30 il Barcellona per la settima giornata di Eurolega e domenica alle 16 la Virtus Bologna, prima in classifica, nella quinta giornata di campionato.

Settimana impegnativa, ma non solo. L’Armani inchiodata nella bassa classifica di Eurolega con una sola gara vinta in sei giornate (contro Bologna con canestro sulla sirena di Devon Hall), rinfrancata dalla vittoria esterna in campionato domenica a Napoli, ha bisogno di due punti per ripartire e non perdere ulteriore terreno nella corsa ai playoff, considerando anche che Milano finora ha avuto un calendario favorevole, non avendo ancora incontrato nessuna delle prime quattro squadre della classifica.

Poeta: “Questo significa giocare con il cuore”

“Giovedì contro Dubai avevamo fatto trenta minuti buoni anche se abbiamo perso. Alla squadra ho detto che ampliando quei minuti i risultati sarebbero arrivati e domenica abbiamo vinto a Napoli. Sulla questione del cuore, ho detto che dobbiamo giocare con il cuore, non che non lo abbiamo. Cuore alla fine significa fare un aiuto quando un compagno cade, non separarsi dai blocchi, essere aggressivi in difesa. Soprattutto in EuroLeague se non siamo al duecento percento ogni volta, se alziamo le mani dal volante poi diventa dura”, ha spiegato coach Beppe Poeta dopo la vittoria a Napoli.

Che ha allontanato, con la vittoria sul parquet partenopeo, gli spettri di un suo possibile esonero dopo solo un anno al timone della squadra biancorossa, vincendo Coppa Italia, scudetto e Supercoppa italiana. “Personalmente mi godo il viaggio, consapevole che aver vinto tre trofei per tanti motivi non mi garantisce alcuna credibilità e quindi ogni volta che vado in panchina avverto la responsabilità di dover dimostrare di meritarmelo. Cerco di farlo con il massimo impegno”, ha tagliato corto il 41enne tecnico salernitano.

Che adesso però è atteso da un cambio di passo in Eurolega. Ma non solo: domenica Milano avrà il fondamentale test casalingo contro la Virtus Bologna, capolista con otto punti (l’Olimpia ne ha sei) battuta a settembre nella semifinale di Supercoppa a Tortona e poi tre settimane fa nel derby italiano di Eurolega per 87-85.

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