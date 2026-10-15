Milano, 21enne denuncia uno stupro vicino al Parco Trotter: “Immobilizzata e abusata da due uomini”

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Una serata trascorsa in un locale, poi il rientro a piedi e l’aggressione improvvisa da parte di due sconosciuti. È quanto ha raccontato una studentessa tedesca di 21 anni, a Milano per il programma Erasmus, che nelle prime ore di giovedì 15 ottobre ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nei pressi del Parco Trotter. La giovane è stata soccorsa intorno alle 5 del mattino, dopo essere riuscita a raggiungere due passanti e a chiedere aiuto. Come riferisce il Corriere della Sera, sulla sua testimonianza sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Milano, la denuncia della studentessa Erasmus: bloccata e abusata in strada

Secondo la ricostruzione fornita dalla ragazza, tutto sarebbe accaduto in via Crespi, mentre stava tornando dopo una serata fuori. Due uomini, che la 21enne non aveva mai visto prima, l’avrebbero raggiunta alle spalle, immobilizzandola e impedendole di chiedere aiuto. L’avrebbero poi trascinata in un punto appartato, dove sarebbe stata costretta a subire abusi nonostante i tentativi di divincolarsi. I presunti aggressori si sarebbero infine dati alla fuga. La giovane, che li avrebbe descritti come probabilmente di origine nordafricana, è riuscita a raggiungere l’incrocio tra via Crespi e via Giacosa, dove ha incontrato due turisti italiani. A loro, parlando in inglese e in evidente stato di agitazione, ha raccontato quanto appena accaduto.

I soccorsi e gli accertamenti alla clinica Mangiagalli

I due passanti hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno raccolto le prime informazioni e accompagnato la studentessa al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli. Qui la 21enne è rimasta per buona parte della giornata di giovedì, sottoponendosi agli accertamenti sanitari e ricevendo il supporto di una psicologa.

Violenza denunciata al Parco Trotter, al vaglio le telecamere della zona

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Duomo, che hanno informato la Procura di Milano. L’obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare gli elementi forniti dalla giovane, che potrebbe essere ascoltata nuovamente nei prossimi giorni. Tra gli accertamenti previsti figurano l’analisi delle celle telefoniche e la ricerca di eventuali immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. Le prime verifiche, tuttavia, non avrebbero fatto emergere filmati utili a identificare i due uomini.

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