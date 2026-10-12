Hockey, il Milano riempie la nuova Arena di Rho con due sold out. E nel fine settimane si replica

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Due sold out consecutivi in un fine settimana da ricordare nella nuova Ice Arena in Fiera a Rho per l’hockey su ghiaccio a Milano.

Tornato a scaldare i cuori degli appassionati e tifosi milanesi, con 4000 presenze in ognuna delle due sfide ravvicinate di Ice Hockey League – la lega mitteleuropea con franchigie austriache, ungheresi, slovene e italiane – disputate dal Milano Hockey Club venerdì sera contro l’Innsbruck, con il successo degli austriaci per 4-1, e contro i rivali storici del Bolzano, vincitori per 3-4 all’ overtime.

Due grandi serate evento, di sport e di festa per il ritorno dell’hockey professionistico a Milano e per l’inaugurazione della nuova Arena, lascito delle Olimpiadi invernali, che ha restituito una casa milanesi agli sport su ghiaccio, provvisoria, transitoria, in attesa dell’annunciata costruzione di un nuovo impianto cittadino per il ghiaccio.

Intanto la squadra allenata da Doug Shedden dopo le due sconfitte casalinghe contro Innsbruck e Bolzano è rimasta ferma a 15 punti conquistati in undici partite, frutto di cinque vittorie e sei sconfitte.

I rossoblu milanesi stanno pagando dazio ai troppi infortuni che hanno accorciato le rotazioni: il club è prontamente intervenuto inserendo nell’ultima settimana prima l’azzurro Diego Kostner, poi il 34enne veterano svedese David Lindquist.

Ora il Milano affronterà altri due match casalinghi sul ghiaccio amico della Ice Arena in Fiera con due incontri consecutivi contro il Fehervar sabato 17 alle 17 e il giorno successivo sempre alle 17.

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