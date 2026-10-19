Hockey, il Milano trova la prima vittoria casalinga. Ma il pubblico non risponde all’appello

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Altre due partite, sabato e domenica, nella nuova Ice Arena in Fiera Rho per un Milano Hockey Club che deve ancora stabilizzarsi e strutturarsi. Sul ghiaccio e sugli spalti. Domenica la squadra rossoblu ha interrotto una preoccupante striscia di cinque sconfitte consecutive battendo gli ungheresi del Fehervar per 3-0, infrangendo anche il tabù casalingo dopo tre sconfitte interne consecutive, conquistando la quinta vittoria in dodici giornate di ICE Hockey League. Sabato sempre contro gli ungheresi del Fehervar era arrivata una sconfitta all’overtime per 3-4.

Sugli spalti dell’Arena di Rho, dopo i sold out da 4000 delle prima partite, domenica c’erano appena 1440 paganti. Peraltro una normale media da hockey italiano, ma ovviamente Milano è una metropoli e il progetto è avere un’arena sempre piena e rumorosa. Progetto appena nato quello del risorto hockey milanese, che necessita di tempo e pazienza, a fronte di ingenti investimenti. Il radicamento metropolitano della nuova franchigia milanese passerà anche dai risultati ma non solo, anche se le vittorie, attese, aiuteranno.

Intanto la squadra di coach Doug Shedden, frenata a ottobre da troppi infortuni che hanno inevitabilmente condizionato il rendimento dei rossoblu, si prepara a ritornare in campo mercoledì sera a Graz, poi venerdì di nuovo all’Ice Arena in Fiera contro il Klagenfurt.

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