Hockey, sabato e domenica alla Arena in Fiera due gare/eventi del Milano HC

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La nuova Ice Arena in Fiera a Rho si prepara a diventare bollente per altre due partite ravvicinate e consecutive del Milano Hockey Club impegnato nell’ICE Hockey League, la lega mitteleuropea con squadre austriache, slovene e ungheresi. In questo fine settimana il Milano HC affronterà due match casalinghi sul ghiaccio amico con due incontri consecutivi contro lo stesso avversario, il Fehervar, sabato 17 alle 17 e a seguire domenica sempre alle 17. La squadra allenata da coach Doug Shedden nelle prime settimane di campionato ha dimostrato di poter competere con avversarie di grande esperienza internazionale, conquistando cinque successi contro Innsbruck, Linz, Vorarlberg, Vienna e Klagenfurt.

Dopo la prestigiosa vittoria sul ghiaccio del KAC, sono però arrivate quattro sconfitte consecutive contro Villach e Salisburgo e a seguire le due sconfitte casalinghe contro Innsbruck e Bolzano dello scorso fine settimana.

Così la compagine rossoblu è rimasta ferma a 15 punti conquistati in undici partite, frutto di cinque vittorie e sei sconfitte. I rossoblu milanesi stanno pagando dazio ai troppi infortuni che hanno accorciato le rotazioni: il club è prontamente intervenuto inserendo nell’ultima settimana prima l’azzurro Diego Kostner, poi il 34enne veterano svedese David Lindquist.

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