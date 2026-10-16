Lega, Garavaglia candidato a segretario non è un’idea del “Fronte del Nord”. Ma avrà il suo pieno appoggio

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Il congresso federale straordinario della Lega, convocato per sabato 24 e domenica 25 ottobre, si terrà ufficialmente negli ampi spazi del polo congressuale Allianz MiCo di Milano. Proprio alla vigilia di questo atteso appuntamento politico, si è consumato un vero e proprio colpo di scena che ha scosso le agenzie di stampa e tutti i vertici del partito. Nessuno sapeva nulla del passo avanti di Massimo Garavaglia, che ha spiazzato la base. Il senatore di lungo corso, originario di Marcallo con Casone, comune dell’ovest milanese, ha deciso a sorpresa di presentare la propria formale candidatura per la segreteria.

Garavaglia è una figura di primissimo piano nel panorama del movimento di via Bellerio. Già ministro del Turismo nel governo Draghi e attuale presidente della Commissione Finanze, vanta un forte radicamento territoriale nel magentino e una solida esperienza parlamentare.

Nelle ore immediatamente successive alla notizia, il senatore si è trincerato nel silenzio. È rimasto chiuso nel più stretto riserbo, evitando accuratamente ogni commento ufficiale. Chi lo conosce bene lo descrive del resto come un uomo schivo e storicamente poco incline a lunghe interlocuzioni con i giornalisti, preferendo la concretezza dell’azione politica.

Tuttavia, secondo quanto Milano Quotidiano apprende da fonti leghiste, dietro questa mossa inattesa non ci sarebbe la regia strategica dei frondisti nordisti storici. Quella di Garavaglia non nasce infatti come una candidatura studiata o apertamente spinta dal cosiddetto “Fronte del Nord“, l’ala critica che in questi mesi ha contestato Salvini.

I colonnelli nordisti, pur avendo espresso forti perplessità sulla leadership recente, non erano stati messi al corrente di questa accelerazione e non hanno pianificato il nome. Ciò nonostante, i rumor captati a microfoni rigorosamente spenti confermano una certezza: i rappresentanti della vecchia guardia identitaria daranno convintamente una mano a Garavaglia.

La battaglia identitaria di Massimo Garavaglia

Il supporto “off the record” arriverà da tutti quegli esponenti delusi dalla linea nazionale. L’obiettivo di questo sostegno trasversale non è certo quello di strappare la leadership, dal momento che la composizione dei delegati blinda di fatto la riconferma del segretario. Nessuno mette in dubbio che Matteo Salvini vincerà e stravincerà questo congresso. I numeri e i rapporti di forza interni dicono chiaramente che la sua leadership è intatta.

Quella del senatore del magentino si configura invece come una pura battaglia identitaria. Una sfida simbolica e programmatica per spingere il movimento a guardare alle sue origini. Si chiede a gran voce che la Lega torni a parlare con forza e priorità assoluta del Nord, recuperando lo spirito e l’agenda politica che furono di Umberto Bossi e Roberto Maroni.

La mozione sotterranea punta a correggere la postura ultra-sovranista mostrata in Europa, riposizionando il baricentro sui temi del federalismo, dei territori e dell’autonomia. Il vero terreno di trattativa sarà però la nuova Segreteria Politica.

Questo ennesimo organismo interno, fortemente voluto dallo stesso Salvini per il post-congresso, dovrebbe essere composto da una struttura ristretta, con un massimo di circa dieci membri. La strategia del Fronte del Nord, stringendosi attorno alla figura super-lombarda di Garavaglia, è quella di pesarsi formalmente al congresso sfruttando anche lo strumento del voto segreto.

In questo modo, l’opposizione interna spera di ottenere un peso specifico e contrattuale maggiore. Il fine ultimo è portare almeno uno o due esponenti di riferimento dentro la segreteria. Uomini o donne che possano vigilare sulle scelte future del partito e riequilibrare la linea. Garavaglia, storico volto della Lega lombarda, è l’uomo ideale per interpretare questo ruolo. Pur non avendo cercato la benedizione preventiva della fronda, ne è diventato il catalizzatore. I delegati del Nord lo appoggeranno nelle urne per mandare un segnale chiaro a via Bellerio.

La competizione all’Allianz MiCo servirà dunque a ridefinire la geografia interna del partito. Salvini manterrà saldamente il timone, ma dovrà fare i conti con la rinata anima settentrionale. Il congresso lombardo si preannuncia così meno scontato del previsto, grazie al blitz del magentino.

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