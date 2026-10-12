Malpensa, Fontana contro lo stop ai nuovi voli Emirates: “Assurdo, lo scalo ha diritto ad altre rotte”

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“Malpensa ha diritto di avere altre linee perché qui la gente vuole venire e ha bisogno di venire“. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana prende posizione sul confronto relativo all’espansione dei collegamenti aerei di Emirates dall’aeroporto di Malpensa. A margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda, in corso lunedì 12 ottobre al Teatro Dal Verme di Milano, il governatore ha criticato il pressing delle compagnie aeree italiane su Enac per bloccare il progetto di ampliamento delle rotte del vettore emiratino.

“È una cosa su cui bisogna pensarci, io credo che sia assurdo che succedano queste cose”, ha dichiarato Fontana, contestando l’ipotesi di limitare i nuovi collegamenti internazionali dello scalo lombardo. “Credo che Malpensa abbia diritto di avere altre linee perché qui la gente vuole venire e ha bisogno di venire, quindi è assurdo che si cerchi artatamente di far arrivare gli aerei dove non c’è necessità”.

Fontana: “Sì alla nuova rotta Emirates verso il Sud America”

Il presidente lombardo ha quindi espresso il sostegno della Regione alla concessione della nuova rotta richiesta da Emirates, che consentirebbe di rafforzare i collegamenti tra Milano, Dubai e il Sud America. “Noi siamo perché venga concessa questa linea che aprirebbe un’importante linea verso il Sud America oltre che verso Dubai”, ha concluso Fontana. La questione riguarda dunque non soltanto le strategie commerciali delle compagnie aeree, ma anche il ruolo di Malpensa come infrastruttura internazionale a servizio dell’economia lombarda e delle sue relazioni con i mercati esteri.

Anche Biffi rilancia Malpensa: “Più collegamenti e trasferimenti più fluidi con Milano”

Il tema del potenziamento di Malpensa è stato affrontato, sempre a margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda, anche dal presidente dell’associazione degli industriali Alvise Biffi. Per Biffi, la prima priorità è migliorare i collegamenti tra l’aeroporto e il capoluogo lombardo. “Il tema numero uno è rendere più fluido il trasferimento Malpensa-Milano, Milano-Malpensa“, ha spiegato. Sul fronte delle rotte internazionali, il presidente di Assolombarda ha invitato a favorire gli operatori disponibili a investire sul territorio, richiamando in particolare l’importanza dei collegamenti con Canada, Paesi del Mercosur ed Emirati Arabi Uniti, mercati al centro delle recenti missioni internazionali dell’associazione.

“Più operatori sono disponibili a investire sul nostro territorio e più noi li dobbiamo favorire”, ha sottolineato Biffi, mettendo in guardia dal rischio di adottare “politiche di convenienza miopi sui territori“. Il presidente degli industriali ha ricordato anche la rilevanza economica dello scalo sul versante del trasporto merci: secondo i dati da lui citati, ogni anno da Malpensa transitano merci industriali per un valore di circa 60 miliardi di euro. “Non è contro altri scali, è in favore del sistema Paese per attrarre sempre più investimenti e interscambi a livello internazionale”, ha precisato Biffi.

Le posizioni espresse da Fontana e Biffi convergono dunque sulla necessità di rafforzare la capacità di Malpensa di attrarre nuovi collegamenti internazionali. Per il governatore lombardo la priorità immediata è consentire l’espansione delle rotte Emirates, mentre il presidente di Assolombarda richiama una strategia più ampia, che comprenda anche l’accessibilità dell’aeroporto e il suo ruolo nelle relazioni commerciali dell’industria lombarda.

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