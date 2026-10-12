Malpensa, Fratelli d’Italia con Fontana: “La competitività globale dello scalo è un valore per il territorio e per l’intera Italia”

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“La competitività globale dello scalo di Malpensa è un valore per il territorio e per l’intera Italia. L’ipotesi che Emirates possa investire su nuove tratte, in particolare sulle connessioni con un mercato in crescita come quello sudamericano, è un fatto positivo a cui guardiamo con favore”. Lo dichiarano a Milano Quotidiano Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti al Parlamento europeo, e Marco Osnato, deputato di FdI e Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, dopo le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

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