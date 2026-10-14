Milano, terrore nel Cpr di via Corelli: 31enne tenta di strangolare un carabiniere con una maglietta

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Momenti di tensione nella mattinata di mercoledì 14 ottobre all’interno del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli, a Milano, dove un uomo di 31 anni, di nazionalità pakistana, ha tentato di strangolare un carabiniere in servizio utilizzando una maglietta stretta attorno al collo del militare. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’aggressione è avvenuta durante le operazioni di distribuzione del pranzo, apparentemente senza un motivo. Il 31enne si è avvicinato al carabiniere e gli ha attorcigliato la maglietta intorno alla gola, stringendola nel tentativo di soffocarlo.

L’intervento dei colleghi e l’arresto per tentato omicidio

A evitare conseguenze più gravi è stato il tempestivo intervento degli altri militari presenti, appartenenti alle compagnie di Pioltello e Porta Monforte, insieme agli agenti della Polizia di Stato. I colleghi hanno notato quanto stava accadendo, bloccato l’aggressore e liberato il carabiniere dalla stretta. Il militare, dopo lo spavento iniziale, è risultato in buone condizioni. Il 31enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Dopo l’intervento è stato trasferito nel carcere milanese di San Vittore, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

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