Sindaco di Milano, il colpo di Mirabelli per Calabresi

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Puoi essere su un letto, disteso, senza riuscire a parlare ma comunque incidere sulla politica milanese più di tanti altri che l’uso della parola (ma non del pensiero, evidentemente) ce l’hanno eccome. E’ il caso di Franco Mirabelli, malato grave di Sla, che oggi è uscito con una intervista al Corriere nel quale – di fatto – annuncia il suo appoggio a Mario Calabresi. E’ un passaggio importante, anzi direi decisivo, nella difficile campagna per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Milano. Perché dopo il primo annuncio della disponibilità del giornalista a correre per la città il frastagliato corpaccione del Partito Democratico locale non ha accolto la notizia muovendosi più di tanto. Le grandi famiglie, le correnti dei dem meneghini sono rimaste silenti. In attesa.

Ora qualsiasi mossa farà Schlein, scontenterà qualcuno

Ora, invece, proprio l’uomo più silenzioso di tutti, Mirabelli, fa la prima mossa. Ed è una mossa pesante, perché riguarda Area Dem, che è una collettività ampia e dalla lunga tradizione in città. Ed è una mossa pesante perché Franco Mirabelli è stato uno dei supporter e sponsor più attivi per Elly Schlein, che oggi deve incassare un nuovo ostacolo nella risoluzione della vicenda milanese. E’ ormai lampante che qualunque scelta faccia la segretaria qualcuno si riterrà scontento, anche e soprattutto tra i suoi alleati e amici di sempre. E’ una vicenda, quella sotto la Madonnina, che pare essere sempre più simile a un parcheggio nel quale le varie auto si sono talmente affannate a fare manovre di tutti i tipi, inversioni, frenate, giri di volante, che oggi da quel parcheggio non riesce a uscire nessuno per iniziare il cammino verso le prossime elezioni. Anche perché gli altri, ovvero i competitor del centrodestra, al netto delle fibrillazioni degli ultimi tre-quattro giorni, con dichiarazioni che in larga parte sembrano di persone a cui è scappata la frizione, entro l’inizio di novembre sembrano essere pronti a mettersi in viaggio.

ASCOLTA LA RUBRICA “PINOCCHIO” OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO “PANE AL PANE” E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).