Milano, colpisce al volto l’ex moglie in piazza Duomo perché é troppo lenta a prendere appunti: arrestato

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Un’aggressione avvenuta in pieno centro a Milano e proprio davanti agli occhi della Polizia Locale. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dopo aver colpito al volto l’ex moglie in piazza Duomo, nei pressi del Museo del Novecento. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di martedì 13 ottobre.

La richiesta di informazioni e poi l’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, i due ex coniugi si erano avvicinati a un agente della Polizia Locale in servizio sul sagrato del Duomo per chiedere alcune indicazioni stradali. Mentre l’agente forniva le informazioni, la donna aveva iniziato a prendere appunti. L’attesa necessaria per annotare le indicazioni avrebbe però fatto spazientire l’uomo, che improvvisamente l’avrebbe colpita con violenza al volto. L’aggressione si è consumata a pochi passi dagli agenti, che sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il 53enne.

I precedenti e il divorzio nel 2023

Gli accertamenti effettuati dopo l’episodio avrebbero fatto emergere un quadro precedente di condotte violente all’interno della coppia. La donna, italiana, e l’uomo, di origine marocchina, avevano infatti divorziato nel 2023. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la separazione sarebbe arrivata proprio in seguito ai comportamenti violenti dell’uomo. Gli episodi non si sarebbero però limitati al periodo precedente al divorzio: sarebbero infatti emersi precedenti comportamenti violenti anche successivi alla separazione.

Arrestato per maltrattamenti in famiglia

Alla luce dell’episodio avvenuto in piazza Duomo e degli elementi emersi sugli episodi precedenti, l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto del 53enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato accompagnato nel carcere milanese di San Vittore, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’intervento della Polizia Locale ha quindi permesso di fermare l’aggressione nell’immediatezza, mentre gli accertamenti successivi hanno portato alla luce una storia di violenze che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe proseguita anche dopo la fine del matrimonio.

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