Nicaragua, non si ferma la persecuzione comunista contro i cattolici

Nicaragua: morto il presidente dell’associazione dei genitori degli studenti massacrati da Ortega

Alvaro Conrado Avendaño, padre del primo minore – Alvaro Conrado Davila – assassinato nelle proteste studentesche del 2018, è morto a Managua. Lo ha riferito l’Associazione delle Madri d’Aprile (AMA), di cui Conrado era il presidente. “Ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della nostra associazione. In qualità di presidente dell’AMA, è stato un esempio e una fonte di ispirazione nella nostra lotta per la verità e la giustizia. Il tuo instancabile lavoro e impegno per la speranza collettiva di un futuro migliore per tutti, così come per la non ripetizione di quanto accaduto dopo la repressione statale subita dall’aprile 2018, servirà da ispirazione, luce e guida per continuare la sua eredità,” hanno sottolineato le Madri di Aprile in un comunicato. Dal 2018 Conrado si dedicava a chiedere giustizia, a livello nazionale e internazionale, per l’omicidio del figlio quindicenne, morto per un colpo alla nuca nel pomeriggio di venerdì 20 aprile 2018.

L’adolescente è andato a portare l’acqua ai giovani che stavano manifestando contro il regime di Ortega e Murillo, quando un cecchino sandinista gli ha sparato nell’Università Nazionale di Ingegneria. Nella sua agonia, il minorenne pronunciò la frase: “fa male respirare”, divenuta simbolo della lotta civica contro la dittatura. Il minore era stato portato d’urgenza all’ospedale Cruz Azul, ma gli furono negate le cure in quanto l’allora ministro della Salute, Sonia Castro, aveva ordinato di non curare i feriti nelle proteste. “Mio figlio era un bambino normale e mi fa davvero male (…) ma non voglio un martire, questo non funziona per me, quello che chiedo è giustizia”, disse Conrado, nel maggio 2018, quando presentò una denuncia alla Procura del Nicaragua, che non gli ha mai dato risposta. “Le persone (colpevoli dell’omicidio) devono essere punite e la legge deve essere applicata a loro”, aveva detto all’epoca.

L’avvocato Yonarqui Martinez, riconosciuto per aver difeso i prigionieri politici, ha commentato ieri su Twitter che “lo sgomento di una vittima di non vedere giustizia mina e deteriora la sua salute fisica e mentale. I membri della famiglia combattono quotidianamente per avere giustizia”. Anche padre Edwin Roman, ex parroco della chiesa di San Miguel, a Masaya, ora in esilio, ha espresso le sue condoglianze e ha sottolineato che Conrado Avendaño “è morto senza vedere giustizia per il crimine contro suo figlio”.

I sacerdoti ordinati in Nicaragua lasciano Managua per la persecuzione di Ortega

I sacerdoti stranieri ordinati al seminario di Managua hanno chiesto di partire per i loro paesi, il che “sminuisce” il lavoro della Chiesa in Nicaragua , ha detto domenica il cardinale Leopoldo Brenes. “I sacerdoti che hanno lasciato il Seminario, i catecumeni ordinati qui, hanno voluto tornare nei loro paesi”, ha detto Brenes nell’omelia della messa domenicale nella cattedrale di Managua, il giorno dopo aver ordinato 11 nuovi religiosi. “Se sono ordinati ma vogliono tornare a servire nei loro paesi, sono liberi e io darò loro la licenza per andare in altre diocesi, perché “l’importante è servire” e “io non sono padrone della loro vocazione”, ha aggiunto l’Arcivescovo di Managua. Da parte sua, il cardinale dell’Honduras, Óscar Andrés Rodríguez , ha lamentato ieri che molti membri della Chiesa cattolica in Nicaragua sono “ingiustamente portati in tribunale con false accuse, come possono essere felici quei giudici che sanno di agire ingiustamente?”, ha sottolineato Rodríguez nell’omelia domenicale.

Perù: Castillo dal carcere destabilizza il paese andino via Twitter

L’ex presidente Pedro Castillo ha pubblicato più di 15 post su Twitter da quando è stato detenuto nel carcere di Barbadillo il dicembre scorso per il colpo di stato fallito. Su questa piattaforma, Castillo si presenta ancora come presidente della Repubblica per il periodo 2021-2026, oltre a un insegnante e un leader sindacale. In una delle sue ultime pubblicazioni, fatta il 26 gennaio, Castillo ha condiviso una lettera in cui ringrazia i presidenti Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras) e Andrés Manuel López Obrador (Messico) per aver “fermamente” condannato la sua detenzione durante i loro discorsi al vertice della CELAC, che si è tenuto la scorsa settimana in Argentina. Nella lettera che ha condiviso su Twitter, ha rivendicato ancora una volta la carica di presidente costituzionale del Perù e ha affermato di essere un “prigioniero politico della dittatura” di Boluarte. Castillo ha anche espresso la sua “solidarietà” e ”gratitudine“ a Evo Morales, che lo ha definito ”perseguitato politicamente della dittatura peruviana”.

Boom del contrabbando di uova al confine tra Stati Uniti e Messico

Le autorità di frontiera di San Diego hanno a che fare con un nuovo oggetto di contrabbando: le uova. Dato il rapido aumento del prezzo di questo cibo negli Stati Uniti dallo scorso novembre, molti americani stanno infatti attraversando il confine con Tijuana (Messico) per risparmiare qualche dollaro. Un cartone di 30 uova a Juárez (Messico) costa 3,40 dollari (3,1 euro), secondo Border Report, mentre una dozzina di uova negli Stati Uniti sono già di circa 10 dollari (9,1 euro) in alcuni supermercati nelle comunità di confine. Solo a dicembre e gennaio, 120 chili di uova sono stati raccolti al porto di ingresso di San Luis, dove i sequestri sono aumentati di oltre il 100%. La valanga di uova in arrivo dal paese vicino è stata tale che Jennifer de la O, direttore delle operazioni del CBP di San Diego (Customs and Border Protection Office) ha pubblicato un tweet ricordando che si tratta di una violazione della legge. Portare uova dal Messico negli Stati Uniti è illegale a causa dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle, un virus contagioso che colpisce gli uccelli, ha spiegato il CBP in una dichiarazione. L’epidemia si è diffusa negli Stati Uniti ed è, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura, la più mortale nella storia di questo paese. Ed è proprio l’influenza aviaria uno dei motivi per cui il prezzo delle uova, un prodotto alimentare di base, è aumentato del 60% annuo dallo scorso novembre negli USA. L’epidemia di influenza aviaria ha colpito duramente le galline statunitensi in 47 stati, portando all’uccisione di 60 milioni di loro, di cui 43 milioni erano polli. Se a dicembre c’erano 328 milioni di galline che deponevano uova, ora ce ne sono solo 308 milioni. La situazione è tale che molti supermercati USA stanno razionando le loro vendite.

Paolo Manzo, 31 gennaio 2023

