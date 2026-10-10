Meloni, allarme Vannacci: la simulazione dei seggi con la nuova legge elettorale

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Il paradosso della nuova legge elettorale è tutto qui: Giorgia Meloni potrebbe aver bisogno di Roberto Vannacci per vincere le elezioni. O almeno questo è ciò che emerge dalla simulazione realizzata da YouTrend per Sky TG24, sulla base del sondaggio dell’8 ottobre. E i numeri, bisogna ammetterlo, sono piuttosto interessanti.

Partiamo dalla Camera. Se il centrodestra si presenta senza Vannacci in coalizione, il campo largo conquista 221 seggi contro i 139 della maggioranza attuale. Futuro Nazionale, correndo da solo, ne ottiene 26. Al Senato la musica non cambia: 112 seggi al centrosinistra, 70 al centrodestra e 12 ai vannacciani.

Insomma, uno scenario in cui la coalizione di Meloni non avrebbe i numeri per governare, non ottenendo il famoso premio di maggioranza e regalandolo di fatto al centrosinistra (se il campo largo riesce a trovare un accordo).

Ma basta cambiare una casella per ribaltare tutto. Se Futuro Nazionale entra nella coalizione di centrodestra, la simulazione assegna a quest’ultima 223 deputati e 114 senatori. Il campo largo precipita rispettivamente a 162 e 80. E il partito di Vannacci, comunque conteggiato separatamente, sale a 36 deputati e 21 senatori.

Il punto non è soltanto che Vannacci potrebbe diventare determinante. È che la nuova legge elettorale, attraverso il premio di maggioranza, rischia di trasformare un alleato politicamente ingombrante in una necessità aritmetica. Perché un conto è prendere qualche voto in più. Un altro è cambiare completamente la distribuzione dei seggi in Parlamento.

Naturalmente si tratta di una simulazione, non di un risultato elettorale. E molto dipenderà dalle alleanze effettive e dai voti. Anche dal possibile ricorso al “voto utile”. Però il problema politico resta. Meloni potrebbe trovarsi davanti a una scelta: tenere Vannacci fuori dalla coalizione, lasciandogli uno spazio autonomo, oppure coinvolgerlo nell’alleanza, con tutte le conseguenze politiche del caso. La cosa curiosa è che una legge pensata per garantire stabilità potrebbe finire per rendere decisivo proprio il leader che oggi corre fuori dal centrodestra.

Alla fine, più che stabilire chi vince, questa simulazione pone una domanda: quanto potrebbe costare a Meloni fare a meno di Vannacci?

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