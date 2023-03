“Quanto fumo…”. La confessione dell’Argentina sul Mondiale: marijuana o incenso?

Dimensioni testo Piccolo

Argentina: canne Mondiali (pubblicato su Il Giornale)

L’argentino Rodrigo De Paul ha confessato che i giocatori dell’Albiceleste hanno fumato marijuana prima di ogni partita dei Mondiali in Qatar, come rito propiziatorio. Con fare serafico da Madrid, dove è titolare dell’Atletico, ha raccontato alla tv TyC Sports una delle usanze che avevano diversi, tra cui Lisandro Martínez, difensore del Manchester United che tutti chiamano “Licha”. “Ce una cosa che ha fatto che è stata tremenda, ma non la dirò. Non è niente di speciale”, ha esordito attirando l’immediato interesse dei giornalisti in studio. Che hanno insistito finché De Paul ha svelato l’arcano: “Uscito in corridoio e c’era sempre del fumo. Più tardi ho scoperto che si trattava di Licha, della banda di Nahuel (Molina, compagno di squadra e amico di De Paul) e del Cuti (Romero)”, ha spiegato.

Come se non bastasse, il centrocampista ha concluso la sua intervista sottolineando che ciò accadeva ogni volta, come un rituale sacro, prima delle partite decisive: “Uscivo dalla mia stanza e dicevo: ah matti, smettetela con ‘sta roba”. Ovviamente le dichiarazioni di De Paul hanno scatenato immediate reazioni tra i campioni del mondo. Alcuni hanno precisato che fumavano solo sigarette o tabacco rollato, altri hanno ammesso di farsi le canne, ma non tutti i giorni. La difesa più curiosa è però quella di Cristian Romero, per tutti “El Cuti”, difensore del Tottenham, chiamato direttamente in causa da De Paul. “Dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita con Licha Martínez condividevo la stanza e Molina era con noi. Stavamo parlando e Licha, che io chiamo ‘il Santo’ perché è credente, mi ha detto ‘dobbiamo cambiare l’energia della squadra’ e, per farlo, ha comperato un milione di bastoncini di incenso. Inondando di fumo tutto il corridoio prima di ogni match”. Comunque sia andata, ha funzionato.

Colombia concede la libertà all’ex capo paramilitare Salvatore Mancuso

La Corte di Giustizia e Pace della Colombia ha annunciato che concederà quattro anni di libertà vigilata all’ex capo delle Forze Unite di Autodifesa della Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, che si trova negli Stati Uniti in attesa di espulsione dopo avere già ha scontato la pena per reati di traffico di stupefacenti. Ha due processi giudiziari aperti in Colombia per la sua responsabilità in più di 600 omicidi, lo sfollamento forzato di quasi 1.000 persone e più di trenta sparizioni forzate. Inoltre ha nazionalità italiana e lavorava anche con la ‘ndrangheta tanto che anche l’Italia lo vorrebbe estradare.

Venezuela, bambini affamati perdono la scuola a causa dell’inflazione

Circa il 75% delle famiglie si trova in estrema povertà ed è costretta a saltare i pasti. Circa tre quarti dei venezuelani vivono con meno di 1,90 dollari al giorno – il punto di riferimento internazionale per la povertà estrema. Il salario minimo in bolivar è di 5 dollari al mese, rispetto ai 30 dollari di un anno fa. Gli insegnanti che sono usciti per protestare contro i loro miseri stipendi, che alcuni integrano lavorando come tutor, vendendo prodotti da forno e persino spogliandosi nei night club. Senza insegnanti le scuole chiudono e i bambini perdono i pasti delle mense.

Pastrana avvia un processo politico contro Gustavo Petro

L’ex presidente della Colombia ha chiesto un’indagine sul presunto patto tra la campagna di Gustavo Petro, tramite il figlio, e gruppi criminali narcos.

Il Brasile vuole iniziare a costruire un nuovo satellite con la Cina in sei mesi

Il Brasile vuole iniziare a costruire un nuovo satellite Earth Resources Satellite Program (CBERS) con la Cina entro sei mesi, ha affermato ieri la ministra brasiliano della scienza e della tecnologia Luciana Santos. “Questo satellite da costruire con la Cina è essenziale per rafforzare le nostre agenzie di monitoraggio dell’Amazzonia e condurre studi sul clima “, ha affermato la Santos, che ha anche citato un rapporto di Sputnik News.

Paolo Manzo, 8 marzo 2023

